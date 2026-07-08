SHBA revokon licencën që lejonte shitjen e naftës iraniane pas sulmeve në Ngushticën e Hormuzit

Berk Kutay Gökmen
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Departamenti i Thesarit ka bërë të ditur se SHBA-ja ka revokuar licencën që autorizonte shitjen e naftës iraniane sipas një marrëveshjeje me Teheranin, pas sulmeve të fundit iraniane pranë Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
“Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) e Departamentit të Thesarit po revokon Licencën e Përgjithshme X lidhur me Iranin”, tha departamenti në një deklaratë.
Kjo licencë lejonte prodhimin, transportin dhe shitjen e naftës iraniane.
Transmetuesi i lajmeve financiare CNBC citoi një zyrtar amerikan të ketë thënë:
“Siç kanë pohuar vazhdimisht presidenti Trump dhe administrata, memorandumi i mirëkuptimit në fuqi me Iranin bazohet tërësisht në respektimin e kushteve nga pala tjetër”, transmetuesi i lajmeve financiare CNBC duke cituar një zyrtar amerikan.
Dje, një zyrtar amerikan i tha CNBC-së se memorandumi i mirëkuptimit në fuqi me Iranin bazohet tërësisht në performancë dhe zbatim”.
“Irani do të përfitojë vetëm nëse tregon sjellje të mire. Veprimet e Iranit në Ngushticë ishin plotësisht të papranueshme për SHBA-në dhe do të përballen me pasoja”, shtoi zyrtari.
Ky vendim erdhi pasi tre anije tregtare u goditën ditët e fundit nga raketa iraniane ndërsa kalonin pranë Ngushticës së Hormuzit, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme, por pa viktima.
Ngushtica është një nga pikat më të rëndësishme strategjike të transportit energjetik në botë, përmes së cilës kalon një pjesë e konsiderueshme e eksporteve globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm nga vendet prodhuese të Gjirit.