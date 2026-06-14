SHBA, qëllohen me armë tre oficerë policie të Filadelfias, arrestohet i dyshuari

Gizem Nisa Çebi Demir
14 qershor 2026•Përditësim: 14 qershor 2026
Tre policë u qëlluan me armë zjarri në qytetin e Filadelfias, në shtetin amerikan të Pensilvanisë, vonë të shtunën, dhe u dërguan në spital, tha CBS News duke cituar burime të njohura me incidentin, transmeton Anadolu.
Policët u plagosën pranë kryqëzimit të rrugëve North 54th dhe Arlington në lagjen Wynnefield dhe u transportuan në Spitalin Penn Presbyterian. Autoritetet nuk kanë publikuar detaje për gjendjen e tyre apo çfarë çoi në të shtënat.
Burimet kanë thënë për CBS News se një i dyshuar është arrestuar, ndërsa hetuesit po punojnë për të përcaktuar rrethanat e incidentit.
Nuk kishte menjëherë informacione të tjera në dispozicion.