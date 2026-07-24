SHBA paralajmëron qytetarët e saj në Irak për sulme të mundshme ndaj interesave amerikane

Ahmet Salih Alacaci
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Misionet diplomatike të SHBA-së në Irak u bënë thirrje qytetarëve amerikanë të tregojnë vigjilencë për shkak të përshkallëzimit të tensioneve në rajon, duke paralajmëruar se Irani dhe grupet aleate të tij mund të shënjestrojnë interesat dhe objektet amerikane në mbarë botën, transmeton Anadolu.
“Situata e sigurisë mbetet komplekse, me mundësi për përshkallëzim të papritur”, thuhet në një njoftim të përbashkët të sigurisë të lëshuar nga Ambasada e SHBA-së në Bagdad dhe Konsullata e Përgjithshme në Erbil, në veri të Irakut.
Misionet u këshilluan qytetarëve amerikanë në Irak të mbajnë një nivel të lartë gatishmërie, të ndjekin mediat lokale dhe të respektojnë udhëzimet e autoriteteve irakiane. Ato paralajmëruan se ndërprerjet e udhëtimeve dhe mbylljet e hapësirës ajrore mund të ndodhin pa paralajmërim.
Amerikanëve në vende të tjera iu rekomandua të rishqyrtojnë udhëtimet drejt ose përmes Lindjes së Mesme, ndërsa ata që ndodhen tashmë në rajon u këshilluan të përgatiten për anulime fluturimesh, mbyllje të përsëritura të hapësirës ajrore dhe pengesa të tjera.
“Objektet diplomatike të SHBA-së, përfshirë ato jashtë Lindjes së Mesme, kanë qenë objekt sulmesh. Irani dhe grupet që e mbështesin mund të shënjestrojnë interesa të tjera amerikane jashtë vendit ose objekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara dhe qytetarët amerikanë në mbarë botën”, thuhet në paralajmërim.
Sipas deklaratës, Misioni i SHBA-së në Irak mbetet i hapur dhe vazhdon operacionet, megjithëse personeli jo thelbësor është urdhëruar të largohet. Takimet për shërbimet konsullore për qytetarët amerikanë vazhdojnë të jenë të disponueshme në Ambasadën e SHBA-së në Bagdad.
Misionet u këshilluan gjithashtu amerikanëve të shmangin protestat, grumbullimet e mëdha dhe zonat me prani të shtuar të forcave të sigurisë. Në rast sulmi, ata u udhëzuan të strehohen dhe të shmangin mbetjet që mund të bien.
Paralajmërimi erdhi pasi sistemet e mbrojtjes ajrore rrëzuan pesë dronë vetëvrasës mbi Erbil të premten, duke shkaktuar një seri shpërthimesh në qytetin e Irakut verior.
Më vonë, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) pretendoi se kishte goditur objekte ushtarake amerikane në Erbil, përfshirë një sistem të mbrojtjes ajrore Patriot, një balonë vëzhgimi dhe një rezidencë ku strehohej personel ushtarak amerikan. Këto pretendime nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur.
Që nga shpërthimi i luftës që përfshin Iranin, Izraelin dhe SHBA-në, Irani ka kryer sulme të përsëritura me raketa dhe dronë ndaj objektivave në Erbil dhe Sulajmanije, gjithashtu në veri të Irakut. Qeveria Rajonale Kurde (KRG) i ka dënuar sulmet dhe i ka bërë thirrje Teheranit t’i ndalojë ato.