SHBA, një person akuzohet për zjarrvënie në shtetin e Washingtonit

Berk Kutay Gökmen
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Një 37-vjeçar i akuzuar për ndezjen e qëllimshme të një prej tre zjarreve që shpërthyen në shtetin e Washingtonit u akuzua zyrtarisht të martën për zjarrvënie të shkallës së parë, transmeton Anadolu.
Aaron F. Farinacci u shfaq me video nga burgu përpara Gjykatës së Lartë të Qarkut Spokane të martën pasdite. Ai përballet me një akuzë për zjarrvënie të shkallës së parë, me kusht të caktuar në 1 milion dollarë. Gjykimi i tij është planifikuar për të enjten, sipas CNN.
Akuzat vijnë pasi tre zjarre shkatërruese, "Old Trails", "Autumn Lane" dhe "Fairview" kanë djegur mbi 10 mijë hektarë dhe kanë shkatërruar qindra shtëpi dhe ndërtesa të tjera në rajonin Spokane që nga shpërthimi të shtunën.
"Situata është e tmerrshme", tha guvernatori i Washingtonit Bob Ferguson. "Këto janë lagje në qytetin (e Spokane) që në një pjesë të madhe sapo janë zhdukur".
Zyrtarët thanë të hënën se mbi 700 struktura tashmë ishin shkatërruar ndërsa rreth 10 mijë ndërtesa të tjera mbetën nën kërcënim. Gati 65 mijë banorë të qarkut Spokane ishin detyruar të evakuoheshin të hënën. Autoritetet thanë se nuk kishte të lënduar apo viktima.
Zyrtarët shtetërorë thanë se 17 zjarre të mëdha në të gjithë shtetin e Washingtonin kanë djegur së bashku rreth 262 mijë hektarë.