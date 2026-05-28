SHBA, një ish-zyrtar i CIA-s akuzohet për vjedhjen e shufrave të arit me vlerë 40 milionë dollarë

Bekir Aydoğan
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Një ish-zyrtar i lartë i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane (CIA) është akuzuar për vjedhjen e më shumë se 300 shufrave ari me vlerë mbi 40 milionë dollarë që i përkisnin qeverisë, transmeton Anadolu.
Sipas të dhënave të gjykatës federale në Virginia, David Rush, një ish-zyrtar i CIA-s, u arrestua javën e kaluar me akuzën e "vjedhjes së fondeve publike".
Bazuar në dëshminë e një agjenti të FBI-së që hetonte rastin, Rush dyshohet se "kërkoi dhe mori shuma të konsiderueshme valutash të huaja dhe dhjetëra milionë dollarë shufra ari për shpenzime të lidhura me biznesin".
Nuk është e qartë se si planifikoi Rush t'i përdorte këto fonde, por një pjesë e parave u gjetën në një depo pranë zyrës së tij.
Gjatë një kontrolli në shtëpinë e Rush më 18 maj, autoritetet sekuestruan më shumë se 300 shufra ari, të vlerësuara në vlerë mbi 40 milionë dollarë, afërsisht 2 milionë dollarë dhe 35 orë luksoze.
Seanca dëgjimore e Rush do të mbahet nesër, por nuk u specifikua se kur ai e la pozicionin e tij në CIA.