SHBA, një i vrarë nga sulmi me armë pranë zonës së tifozëve të Kupës së Botës në Kaliforni

Merve Berker
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Një person u vra dhe një tjetër pësoi plagë me rrezik për jetën nga të shtënat pranë sheshit San Pedro, një lagje popullore argëtuese dhe vend grumbullimi për tifozët e Kupës së Botës në San Jose të Kalifornisë të dielën, transmeton Anadolu.
Të shtënat ndodhën rreth orës 21:12 me orën lokale në kryqëzimin e rrugëve "North Market" dhe "West Santa Clara", tha Departamenti i Policisë së San Jose (SJPD). Policia tha se një person u shpall i vdekur në vendngjarje ndërsa personi i dytë u transportua në spitalin lokal me lëndime të rrezikshme për jetën.
SJPD tha se incidenti po hetohet si një vrasje. Të shtënat ndodhën pasi aktivitetet e ditës së Kupës së Botës kishin përfunduar, megjithëse rrethi argëtues mbeti i zënë me vizitorë dhe banorë, sipas raporteve lokale.
Autoritetet u përgjigjën me shpejtësi në vendngjarje dhe mbyllën disa rrugë përreth, duke i kërkuar publikut të shmangë zonën. Mbetet e paqartë se për sa kohë do të mbeten në fuqi mbyllja e rrugëve.
Dëshmitarët okularë dhe personeli i sigurisë përshkruan një skenë kaotike dhe thanë se ekipet mjekësore të urgjencës trajtuan një nga viktimat. Identiteti i viktimave nuk është bërë i ditur dhe nuk ka patur informacione të disponueshme për të dyshuarit e mundshëm apo motivet.