SHBA miraton shitje të mundshme ushtarake për Katarin, Kuvajtin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe

Diyar Güldoğan
02 Maj 2026•Përditësim: 02 Maj 2026
Departamenti i Shtetit i SHBA-së ka bërë të ditur se ka miratuar shitje ushtarake për Katarin, Kuvajtin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, transmeton Anadolu.
Departamenti amerikan miratoi për Katarin shitjen e mundshme të shërbimeve për rimbushjen e sistemit të mbrojtjes ajrore dhe raketore Patriot, si dhe pajisjeve të lidhura me to, në vlerë prej 4.01 miliardë dollarësh.
Po ashtu u miratua shitja e mundshme e sistemit APKWS për Katarin në vlerë prej 992 milionë dollarësh dhe për Emiratet e Bashkuara Arabe në vlerë prej 147.6 milionë dollarësh.
Veçmas u dha drita jeshile edhe për shitjen e mundshme të sistemit të integruar të komandës së betejës për Kuvajtin në vlerë prej 2.5 miliardë dollarësh.
Njoftimi vjen teksa SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani kundër aleatëve amerikanë në Gjirin Persik dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.