SHBA, kërkesat fillestare për ndihmë papunësie u rritën me 13 mijë javën e kaluar, duke tejkaluar pritjet

Mücahithan Avcıoğlu
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Numri i amerikanëve që paraqitën kërkesa për ndihmë papunësie për herë të parë u rrit me 13.000 javën e kaluar në 225.000, sipas të dhënave të Departamentit të Punës të SHBA-së të publikuara të enjten, transmeton Anadolu.
Shifra tejkaloi pritjet e tregut prej 214.000 për javën e kaluar, pas shifrës së rishikuar në rënie prej 212.000 të javës së kaluar.
Mesatarja lëvizëse katër-javore ishte 214.750, 6,500 më shumë nga shifra e rishikuar në rënie prej 208.250 të javës së kaluar.
Ekonomia amerikane shtoi 115.000 vende pune në prill, një shifër shumë më e lartë se pritjet për një rritje prej 65.000.
Shkalla e papunësisë ishte në 4,3 për qind në prill, e pandryshuar nga marsi.