SHBA-ja vendos sanksione ndaj 35 subjekteve dhe individëve për të frenuar “arkitekturën bankare në hije” të Iranit

Berk Kutay Gökmen
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Shtetet e Bashkuara njoftuan sanksione të reja që synojnë të ashtuquajturën “arkitekturë bankare në hije” të Iranit, me Departamentin e Thesarit që vendosi në listën e zezë 35 individë dhe organizata të akuzuara për lehtësimin e këtyre operacioneve, transmeton Anadolu.
"Subjektet dhe individët e sanksionuar mbikëqyrin arkitekturën bankare në hije të Iranit, duke mundësuar lëvizjen e shumave që arrijnë në dhjetëra miliarda dollarë të lidhura me shmangien e sanksioneve”, thuhet në një deklaratë të Thesarit.
Deklarata tha se bankat iraniane varen nga kompani private të quajtura “rahbarë” për të përpunuar pagesat për tregtinë iraniane të sanksionuar duke përdorur llogari të kompanive guackë në banka të huaja.
Ajo shtoi se këto transaksione shpesh kryhen në emër të subjekteve si Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike, Kompania Kombëtare Iraniane e Naftës dhe organizata të tjera të sanksionuara nga SHBA-ja.
“Sistemi bankar në hije i Iranit shërben si një linjë jetike financiare për forcat e tij të armatosura, duke mundësuar aktivitete që pengojnë tregtinë globale dhe ushqejnë dhunën në gjithë Lindjen e Mesme”, ka thënë Sekretari i Thesarit, Scott Bessent.
“Institucionet financiare janë paralajmëruar: Çdo institucion që lehtëson ose angazhohet me këto rrjete rrezikon pasoja të rënda”, shtoi ai.
Sanksionet vijnë në kohën e luftës aktuale të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, të cilën e nisën më 28 shkurt dhe që tani ndodhet në armëpushim për t’u dhënë një mundësi përpjekjeve për arritjen e një marrëveshjeje paqeje.