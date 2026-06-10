SHBA-ja thotë se forcat e saj çaktivizuan një cisternë nafte në Gjirin e Omanit për shkelje të dyshuar të bllokadës

Diyar Güldoğan
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Forcat amerikane kanë çaktivizuar një cisternë nafte të martën vonë, pasi anija dyshohet se kishte shkelur bllokadën detare duke tentuar të transportonte naftë nga Irani, tha Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) të mërkurën, transmeton Anadolu.
Rreth orës 23:14 (03:14 GMT) më 9 qershor, CENTCOM-i tha se çaktivizoi cisternën me flamur të Palaus “M/T Settebello” ndërsa ajo po lundronte në Gjirin e Omanit.
“Një avion ushtarak amerikan lëshoi municione precize në dhomën e motorit të anijes pasi ekuipazhi vazhdimisht nuk iu bind udhëzimeve të forcave amerikane”, thuhet në deklaratë.
CENTCOM-i filloi zbatimin e bllokadës ndaj gjithë trafikut detar që hyn dhe del nga portet iraniane më 13 prill.
Sipas saj, forcat amerikane kanë çaktivizuar tetë anije tregtare dhe kanë devijuar 134 të tjera, ndërsa armëpushimi me Iranin vazhdon.