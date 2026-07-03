SHBA-ja tërheq trupat nga Nigeria, vazhdon bashkëpunimin në fushën e inteligjencës

Kabir Adeniyi
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
SHBA-ja ka tërhequr shumicën e personelit ushtarak që kishte dislokuar në Nigeri në fillim të këtij viti për një operacion të përbashkët kundër terrorizmit në Pellgun e Liqenit Çad, por do të vazhdojë ndarjen e inteligjencës dhe bashkëpunimin më të gjerë në fushën e sigurisë, transmeton Anadolu.
Njoftimi u bë të enjten nga komandanti i Forcave Ajrore të SHBA-së në Evropë dhe Afrikë, gjenerali Dagvin R.M. Anderson, gjatë një konference virtuale për media pas Konferencës së Shefave Afrikanë të Mbrojtjes 2026.
Anderson tha se operacioni i arriti objektivat e tij të menjëhershme dhe se shumica e trupave amerikane të caktuara për këtë mision janë larguar nga Nigeria, duke theksuar se SHBA-ja mbetet e përkushtuar për të mbështetur luftën e Nigerisë kundër terrorizmit përmes bashkëpunimit në fushën e inteligjencës.
“Kemi tërhequr një pjesë të madhe të forcave tona që ishin atje vetëm për atë operacion, por po vazhdojmë partneritetin që Nigeria ka kërkuar për të ndihmuar në vazhdimin e ndarjes së inteligjencës dhe të kuptimit që është i nevojshëm për të përballuar këto detyra të vështira”, tha ai.
“Pra, ai operacion në Pellgun e Liqenit Çad në Nigeri jo vetëm që ndihmoi vendet në atë rajon të afërt, por ndihmoi edhe vendet në nivel global, pasi çrregulloi rrjetin e ISIS-it”, tha Anderson.
Gjenerali amerikan e përshkroi Nigerinë si partner të aftë në fushën e sigurisë, me një ushtri të fuqishme, duke thënë se bashkëpunimi mes dy vendeve ka sjellë rezultate të rëndësishme kundër grupit terrorist ISIS.
Sipas Andersonit, inteligjenca e siguruar nga SHBA-ja, e kombinuar me operacionet e ushtrisë nigeriane, kontribuoi në eliminimin me sukses të zëvendëskomandantit të rrjetit global të ISIS-it.
“Prandaj mendoj se në të ardhmen ky është një shembull se si synojmë të angazhohemi me partnerët për t’i ndihmuar ata të jenë më efektivë, duke sjellë vetëm kapacitetet unike amerikane që u mundësojnë partnerëve të jenë më efektivë në këto beteja”, tha ai.
Ai bëri gjithashtu thirrje për forcimin e ndarjes së inteligjencës mes vendeve afrikane për të luftuar terrorizmin, trafikimin e paligjshëm dhe kërcënimet e tjera ndërkufitare ndaj sigurisë.
SHBA-ja dislokoi rreth 200 ushtarakë në Nigeri në shkurt për të mbështetur operacionet e inteligjencës, mbikëqyrjes dhe kundër terrorizmit në Pellgun e Liqenit Çad, ku grupet e armatosura të lidhura me grupet terroriste ISWAP dhe Boko Haram vazhdojnë të kryejnë sulme pavarësisht ofensivave të vazhdueshme ushtarake.
Ky dislokim pasqyroi rritjen e bashkëpunimit në fushën e sigurisë në përpjekjet për të frenuar dhunën në rajonin e Liqenit Çad, që përfshin Nigerinë, Nigerin, Çadin dhe Kamerunin.
Nigeria është përballur me kryengritje në verilindje të vendit që nga viti 2009, konflikt i cili, sipas agjencive humanitare, ka shkaktuar dhjetëra mijëra viktima dhe ka zhvendosur miliona njerëz.