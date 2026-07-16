SHBA-ja sulmon disa vendndodhje në Iranin perëndimor

Lina Altawell
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Disa vende në qarkun Kabudarahang në provincën Hamadan të Iranit perëndimor u sulmuan sot herët mes një vale të re sulmesh amerikane, pa raportuar për viktima, tha agjencia iraniane e lajmeve Fars, duke cituar një zyrtar lokal, transmeton Anadolu.
Zëvendësi për çështje politike dhe të sigurisë në Zyrën e Guvernatorit të Përgjithshëm të Hamadanit, Hamzeh Amraei tha se të gjitha agjencitë e urgjencës dhe ndihmës provinciale dhe të qarkut ishin në gatishmëri të plotë dhe të përgatitura për t'iu përgjigjur çdo emergjence.
Sulmi pasoi valën e fundit të sulmeve amerikane ndaj Iranit të njoftuara nga Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) disa orë më parë.
Përshkallëzimi vjen mes tensioneve mbi Ngushticën e Hormuzit, me Teheranin duke u përgjigjur duke synuar bazat ushtarake amerikane në të gjithë rajonin, pavarësisht një marrëveshjeje kuadër të ndërmjetësuar nga Pakistani që synon arritjen e një zgjidhjeje të qëndrueshme.