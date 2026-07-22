SHBA-ja sulmon 3 lokacione në provincën Bushehr të Iranit

Mohammad Sio
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Forcat amerikane goditën tre lokacione në provincën jugperëndimore të Iranit, Bushehr, herët sot, përfshirë një zonë që pret një objekt kyç bërthamor, transmeton Anadolu.
Zëvendësguvernatori i Bushehrit për çështjet politike dhe të sigurisë, Ehsan Jahanian tha se u raportuan shpërthime në qarqet Bushehr dhe Dashti pas sulmeve, njoftoi agjencia zyrtare e lajmeve IRNA.
Jahanian tha se një nga sulmet kishte në shënjestër zonën rreth Khormojit, kryeqyteti i qarkut Dashti, dhe se sulmi me raketa nuk shkaktoi viktima.
Sulmet erdhën pasi SHBA-ja nisi raund të ri sulmesh anembanë Iranit sot herët, me mbrojtjen ajrore të aktivizuar rreth Teheranit dhe raportime për sulme në disa pjesë të vendit. Komanda Qendrore e SHBA-së tha të martën se kishte kryer natën e 11-të radhazi të sulmeve kundër Iranit.
SHBA-ja ka intensifikuar sulmet ndaj Iranit që nga java e kaluar, ndërsa Teherani është përgjigjur me sulme që synojnë objektet dhe bazat që thotë se përdoren nga ushtria amerikane në disa vende në të gjithë rajonin.
Shkëmbimi i zjarrit ka vazhduar pavarësisht nga një memorandum mirëkuptimi i ndërmjetësuar nga Pakistani i nënshkruar nga SHBA-ja dhe Irani në qershor për t'i dhënë fund luftës që filloi në shkurt dhe për të hapur rrugën për një marrëveshje paqeje të qëndrueshme.