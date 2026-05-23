SHBA-ja shqyrton “veprime të reja ushtarake” kundër Iranit teksa negociatat vazhdojnë

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
23 Maj 2026•Përditësim: 23 Maj 2026
Administrata e presidentit Donald Trump po shqyrton nisjen e një operacioni tjetër ushtarak kundër Iranit mes përpjekjeve diplomatike për arritjen e një marrëveshjeje të re, të cilat ende vazhdojnë, transmeton Anadolu.
CBS News raportoi se deri të premten nuk ishte marrë asnjë vendim përfundimtar, por përgatitjet për veprime të mundshme po vazhdonin brenda qeverisë dhe ushtrisë amerikane.
Raporti tha se presidenti Trump anuloi planet për të kaluar fundjavën e Ditës së Përkujtimit në klubin e tij të golfit në New Jersey dhe në vend të kësaj planifikoi të kthehej në Shtëpinë e Bardhë për shkak të asaj që ai e përshkroi si “rrethana që lidhen me qeverinë”.
Disa pjesëtarë të ushtrisë dhe inteligjencës amerikane gjithashtu thuhet se ndryshuan ose anuluan planet e pushimeve, ndërsa zyrtarët përgatiteshin për mundësinë e një konflikti të ri.
Raporti tha se zyrtarët e mbrojtjes kanë shqyrtuar listat për rikthimin e personelit në bazat jashtë shtetit, teksa rotacionet e trupave vazhdojnë në Lindjen e Mesme mes frikës për hakmarrje të mundshme nga Irani.
SHBA-ja dhe Irani kryesisht kanë shmangur sulmet direkte që kur një armëpushim i përkohshëm hyri në fuqi në prill, duke lejuar vazhdimin e negociatave indirekte për një marrëveshje më të gjerë.
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Anna Kelly, tha për CBS News se Trump mbetet i vendosur që Irani të mos sigurojë armë bërthamore dhe paralajmëroi se Washingtoni është i përgatitur për të gjitha skenarët e mundshëm nëse bisedimet dështojnë.
Ndërkohë, Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC) më herët këtë javë paralajmëroi se çdo sulm i ardhshëm nga SHBA-ja ose Izraeli mund ta zgjerojë konfliktin përtej rajonit.
Raporti tha se Teherani pritet t’i përgjigjet së shpejti një propozimi të fundit amerikan të dorëzuar përmes Pakistanit, i cili ka shërbyer si ndërmjetës.