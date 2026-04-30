SHBA-ja shqyrton mundësinë e vendosjes së raketave hipersonike për herë të parë kundër Iranit

Berk Kutay Gökmen
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Komanda Qendrore Amerikane ka kërkuar të vendosë sistemin e raketave hipersonike "Dark Eagle" në Lindjen e Mesme për përdorim të mundshëm kundër Iranit, raportoi sot Bloomberg duke cituar burime, transmeton Anadolu.
Nëse miratohet, kërkesa do të shënojë herën e parë që Washingtoni vendos sistemin, i cili ende nuk është shpallur plotësisht funksional.
Raporti tha se kërkesa përmendte zhvendosjen e lëshuesve nga Irani përtej rrezes së veprimit të raketës "Precision Strike", një armë e aftë të godasë objektiva deri në 483 kilometra.
Sipas raportit, ende nuk është marrë asnjë vendim për kërkesën dhe propozimi nuk është zbuluar publikisht.
Një armëpushim i brishtë midis SHBA-së dhe Iranit ka qenë në fuqi që nga 9 prilli, por raporti sugjeron se kërkesa mund të sinjalizojë përgatitje për sulme shtesë nëse presidenti Donald Trump vendos të vazhdojë.
"Dark Eagle" i njohur edhe si arma hipersonike me rreze të gjatë (LRHW) besohet se ka një rreze veprimi që arrin 2.776 kilometra, megjithëse kapacitetet e tij të plota mbeten të klasifikuara.
Sistemi është projektuar për të udhëtuar me shpejtësi më të mëdha pesë herë sa shpejtësia e zërit dhe mund të rregullojë trajektoren e tij në mes të fluturimit për të shmangur përgjimin.