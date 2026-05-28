SHBA-ja rivendos sanksionet ndaj raportueses speciale të OKB-së, Francesca Albanese

Rabia İclal Turan
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
SHBA-ja ka rivendosur sanksionet kundër raportueses speciale të OKB-së për Territoret e Pushtuara Palestineze, Francesca Albanese, disa ditë pasi i hoqi ato për shkak të një urdhri të gjykatës, transmeton Anadolu.
Një përditësim në faqen e internetit të Departamentit të Thesarit të mërkurën tregon se Albanese ishte rishtuar në listën e shtetasve të përcaktuar posaçërisht.
Gjyqtari i qarkut amerikan, Richard Leon vendosi më 13 maj se administrata e Trumpit ka të ngjarë të ketë shkelur të drejtat e lirisë së fjalës së Albaneses duke e sanksionuar atë për kritikimin e luftës gjenocidale të aleatit të SHBA-së, Izraelit, në Rripin e Gazës, duke dhënë një urdhër paraprak kundër sanksioneve.
Të premten, një panel prej tre gjyqtarësh i Gjykatës së Apelit të SHBA-së për qarkun e DC lëshoi një pezullim administrativ të vendimit të Leon, duke i hapur rrugën qeverisë për të rivendosur përcaktimin e sanksioneve të Albanese.
Albanese, një shtetase italiane, u sanksionua nga SHBA-ja në korrik 2025 pasi ajo inkurajoi Gjykatën Ndërkombëtare Penale (GJNP) në Hagë të ndiqte ndjekjet penale për krime lufte kundër zyrtarëve izraelitë mes luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, akuzoi Albanese-n për zhvillimin e një “fushate lufte politike dhe ekonomike” kundër SHBA-së dhe Izraelit, pas një raporti nga korporatat e identifikuara prej saj, të cilat dyshohet se lehtësojnë pushtimin izraelit në tokat palestineze, përfshirë Microsoft, Alphabet, Amazon dhe Palantir.
Albanese ka shërbyer si raportuese speciale e Këshillit të të Drejtave të Njeriut të OKB-së për Territoret e Pushtuara Palestineze që nga viti 2022, duke monitoruar shkeljet e të drejtave të njeriut kundër palestinezëve.
Sanksionet i ndaluan Albanese-s të hynte në SHBA, të hynte në sistemet bankare dhe të pagesave të SHBA-së dhe të angazhohej në biznes me këdo që jetonte në vend.
Bashkëshorti i Albanese-s, ekonomisti i Bankës Botërore, Massimiliano Cali, dhe vajza e tyre amerikane ngritën padi kundër administratës së Trumpit në shkurt.
Izraeli ka vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 172 mijë të tjerë në dy vjet të një ofensive brutale që nga tetori i vitit 2023, e cila gjithashtu ka shkaktuar shkatërrime të gjera duke prekur 90 për qind të infrastrukturës civile.
Në nëntor 2024, GJNP-ja lëshoi urdhër-arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes, Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) për shkak të luftës së saj në enklavë.