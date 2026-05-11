SHBA-ja riatdheson 17 shtetas të saj nga anija turistike pas shpërthimit të hantavirusit

Seyit Şamil Kurt
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Qeveria amerikane ka filluar riatdhesimin e 17 shtetasve amerikanë nga një anije turistike ku shpërtheu hantavirusi, tha të dielën Departamenti i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore, transmeton Anadolu.
Një fluturim çarter nga Departamenti i Shtetit i transportoi amerikanët në bordin e "MV Hondius" pasi anija u ankorua të dielën në Tenerife në Ishujt Kanarie të Spanjës, tha shërbimi shëndetësor në platformën e mediave sociale amerikane X.
Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) gjithashtu koordinuan përpjekjet e evakuimit. Dy pasagjerë, njëri prej të cilëve kishte simptoma të lehta dhe një tjetër që rezultoi pozitiv për virusin, udhëtuan në njësitë e biokontaminimit të avionit.
Pasagjerët do të dërgohen fillimisht në Qendrën Mjekësore të Universitetit të Nebraskës në Omaha, Nebraska. Pasagjeri simptomatik do të transferohet më vonë në një qendër të dytë të specializuar trajtimi.
"Pas mbërritjes në secilin objekt, secili person do t'i nënshtrohet vlerësimit klinik dhe do të marrë kujdesin dhe mbështetjen e duhur bazuar në gjendjen e tij", tha shërbimi shëndetësor. CDC-ja e ka klasifikuar shpërthimin si përgjigje emergjente të nivelit 3, niveli më i ulët i aktivizimit të emergjencës i agjencisë.
Shpërthimi, që përfshin llojin e hantavirusit të Andeve, ka rezultuar në pesë raste të konfirmuara, përfshirë tre vdekje, sipas zyrtarëve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH). Shkencëtarët konfirmuan se shpërthimi u shkaktua nga varianti i rrallë i hantavirusit të Andeve, i vetmi lloj i njohur i aftë për transmetim nga njeriu te njeriu, zakonisht përmes kontaktit të ngushtë.
OBSH-ja tha se dy pasagjerë që vdiqën më vonë kishin udhëtuar në Argjentinë, Kili dhe Uruguaj para se të hipnin në anije.
Zyrtarët e CDC-së thanë se pasagjerët do të monitorohen për rreth gjashtë javë, duke reflektuar periudhën e inkubacionit të virusit ndërsa autoritetet shëndetësore në disa shtete të SHBA-së po gjurmojnë gjithashtu udhëtarët që kishin lënë anijen para se të konfirmohej shpërthimi.