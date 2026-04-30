SHBA-ja premton 100 milionë dollarë për riparimin e sistemit të mbrojtjes në Çernobil

Muhammed Yasin Güngör
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan të mërkurën planet për të ofruar deri në 100 milionë dollarë për të ndihmuar në riparimin dhe sigurimin e sistemeve mbrojtëse në Centralin Bërthamor të Çernobilit në Ukrainë, transmeton Anadolu.
Departamenti Amerikan i Shtetit tha se financimi do të vijë nga ndihma e huaj e disponueshme si pjesë e përpjekjeve të koordinuara të G7.
Mbështetja synon sigurimin e vazhdimësisë së izolimit të materialit bërthamor të zbërthyeshëm pas dëmtimit në harkun e "Ri të Mbylljes së Sigurt" (NSC).
Sipas departamentit, struktura - e projektuar të zgjasë rreth një shekull - u dëmtua nga një sulm me dron vitin e kaluar gjatë luftës Rusi-Ukrainë.
Zyrtarët paralajmëruan se pa riparime harku mund të mos ofrojë më mbrojtje të mjaftueshme, duke rritur rrezikun e një lëshimi të mundshëm të materialit shumë radioaktiv në Evropë.
Washingtoni tha se do të mbulojë rreth 20 për qind të kostos totale të vlerësuar prej 500 milionë dollarësh të projektit të rehabilitimit.
"Ne u bëjmë thirrje partnerëve tanë të G7 dhe evropianë të ndjekin shembullin dhe të marrin angazhime të konsiderueshme financiare për të ndarë barrën e këtyre riparimeve thelbësore", tha departamenti.
Premtimi vjen pas një marrëveshjeje prej 35 milionë dollarësh midis Kievit dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për fazën fillestare të restaurimit.