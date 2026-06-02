SHBA-ja po shqyrton zgjerimin e marrëveshjeve për ndarjen e armëve bërthamore në Evropë

Necva Taştan Sevinç
02 Qershor 2026•Përditësim: 02 Qershor 2026
Disa vende të NATO-s në krahun lindor të aleancës, përfshirë Poloninë dhe shtetet baltike, mund të bëhen pjesë e një kuadri të zgjeruar të ndarjes bërthamore të SHBA-së sipas diskutimeve që po zhvillohen aktualisht brenda aleancës, raporton sot "The Financial Times", transmeton Anadolu.
Diskutimet, të cilat mbeten konfidenciale dhe mund të mos rezultojnë në ndonjë ndryshim politikash, vijnë mes shqetësimeve midis aleatëve evropianë mbi të ardhmen e angazhimeve ushtarake të SHBA-së në kontinent nën administratën e presidentit Donald Trump.
Sipas raportit, zyrtarët amerikanë kanë sinjalizuar hapjen për të vendosur avionë me aftësi të dyfishta (DCA) në anëtarë të tjerë të NATO-s përtej gjashtë vendeve që aktualisht marrin pjesë në programin e ndarjes bërthamore të aleancës: Belgjika, Gjermania, Italia, Holanda, Turqia dhe Mbretëria e Bashkuar.
Ky veprim potencialisht do t'u lejonte më shumë aleatëve të strehonin avionë të aftë për të transportuar armë bërthamore të SHBA-së si pjesë e qëndrimit parandalues të NATO-s. Vendet në krahun lindor të NATO-s, përfshirë Poloninë dhe disa shtete baltike, kanë shprehur interes për të strehuar bazat e DCA-së, tha raporti.
Polonia ka qenë ndër mbështetësit më të fortë të një pranie më të madhe bërthamore të SHBA-së në Evropën Lindore. Ish-presidenti Andrzej Duda më parë i bëri thirrje Washingtonit të zgjerojë marrëveshjet e ndarjes së armëve bërthamore në territorin polak.
Një burim, i cili dëshiron të mbetet anonim, i cituar nga "Financial Times" tha se diskutimet mbi zgjerimin e kuadrit kanë për qëllim të tregojnë angazhimin e vazhdueshëm të Washingtonit ndaj ombrellës bërthamore të NATO-s, edhe pse aleatët inkurajohen të marrin përsipër pjesën më të madhe të barrës konvencionale të mbrojtjes së aleancës.
Interesi midis disa anëtarëve të NATO-s është rritur që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë në shkurt 2022 dhe referencat e përsëritura nga presidenti rus Vladimir Putin për aftësitë bërthamore të Moskës, sipas raportit.
Programi i ndarjes së armëve bërthamore i NATO-s, i krijuar gjatë Luftës së Ftohtë, u lejon aleatëve jo-bërthamorë të marrin pjesë në planifikimin bërthamor të aleancës, ndërsa armët bërthamore amerikane mbeten nën kontrollin amerikan.
Raporti vjen ndërsa aleatët evropianë kërkojnë siguri mbi angazhimet afatgjata të sigurisë të Washingtonit pas planeve për të ulur nivelet e trupave amerikane dhe për të ripozicionuar asetet ushtarake në rajone të tjera.
Duke folur pas një takimi të ministrave të Jashtëm të NATO-s muajin e kaluar, Sekretari i Përgjithshëm Mark Rutte tha se ekziston "mirëkuptim i përbashkët" se ndërsa SHBA-ja mund të përqendrohet më shumë në rajone të tjera, "parandalimi dhe mbrojtja e përgjithshme në Evropë duhet të mbeten të njëjta".