SHBA-ja nis një valë të re sulmesh kundër Iranit

Mohammad Sio
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
SHBA-ja nisi sot një valë të re sulmesh kundër Iranit, tha Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM), transmeton Anadolu.
"Në orën 6 të mëngjesit të sotëm forcat e Komandës Qendrore të SHBA-së filluan një valë sulmesh kundër Iranit", tha CENTCOM-i në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
"Sulmet janë krijuar për të degraduar më tej aftësitë ushtarake që forcat iraniane kanë përdorur për të sulmuar anijet tregtare në Ngushticën e Hormuzit", shtoi ai.
Tensionet midis SHBA-së dhe Iranit janë përshkallëzuar ditët e fundit mbi ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që kanë shkëmbyer sulme pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani që synon t'i japë fund konfliktit dhe të arrijë marrëveshje të qëndrueshme paqeje.