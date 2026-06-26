SHBA-ja nis evakuimin e avionëve ushtarakë nga aeroporti "Ben Gurion"

Mohammad Sio
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Izraeli ka arritur mirëkuptim me ushtrinë amerikane për të përshpejtuar evakuimin e avionëve ushtarakë amerikanë të vendosur në aeroportin "Ben Gurion", njoftuan sot mediat izraelite, transmeton Anadolu.
Ministria e Transportit e vendit bëri një deklaratë që konfirmoi zhvillimin sot herët, duke i dhënë fund "javëve të pasigurisë" që kishin prekur sektorin e aviacionit të Izraelit, raportoi e përditshmja izraelite "Yedioth Ahronoth".
Mirëkuptimi pritet të heqë shqetësimet e mbetura për anulimin e qindra mijëra biletave të linjave ajrore gjatë sezonit të udhëtimit veror, pasi rreziku i anulimit të më shumë se 2.4 milionë biletave ishte shmangur tashmë rreth një javë e gjysmë më parë, thuhet në raport.
"Channel 12" raportoi se SHBA-ja është zotuar të heqë 20 avionë ajror për furnizim me karburant nga aeroporti "Ben Gurion" deri të martën e ardhshme, pas presionit të ministres izraelite të Transportit, Miri Regev.
Çështja ka nxitur debat në rritje në Izrael mbi praninë e gjerë ushtarake amerikane në aeroportin "Ben Gurion", i cili ka shërbyer si qendër kryesore për dhjetëra avionë të karburantit dhe transportit ushtarak amerikan që nga shpërthimi i luftës me Iranin.
Vendosja e avionëve ushtarakë amerikanë në aeroportin kryesor ndërkombëtar të Izraelit, atë që disa e përshkruan si një bazë ushtarake amerikane, ka tërhequr kritika nga figurat politike dhe sektori i aviacionit, mes paralajmërimeve se ka ndikuar në kapacitetin operacional të aeroportit dhe trafikun ajror civil, duke shkaktuar humbje ekonomike dhe ndërprerje në oraret e fluturimeve.