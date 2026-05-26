SHBA-ja nënshkruan marrëveshje partneriteti strategjik me Armeninë përpara zgjedhjeve

Rabia İclal Turan
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio dhe ministri i Jashtëm i Armenisë, Ararat Mirzoyan, nënshkruan sot një marrëveshje për partneritet strategjik në Jerevan, disa ditë para zgjedhjeve parlamentare, transmeton Anadolu.
Rubio bëri ndalesën në kryeqytetin armen gjatë kthimit nga një udhëtim katërditor në Suedi dhe Indi, duke shfrytëzuar vizitën për të filluar një marrëveshje mbi një korridor të madh tranziti që lidh Azerbajxhanin me enklavën e tij Nakhchivan përmes jugut të Armenisë.
Korridori, i njohur si TRIPP (Rruga Trump për Paqe dhe Prosperitet Ndërkombëtar), u dakordua në një deklaratë të nënshkruar në një samit të gushtit nga kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan, presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump.
“Kjo marrëveshje shënon hapin më të madh deri më sot drejt realizimit të kësaj rruge historike, drejt avancimit të paqes dhe rritjes së prosperitetit — në Armeni dhe, sinqerisht, në rajon”, tha Rubio në ceremoninë e nënshkrimit në aeroportin e Jerevanit.
“Raporti ynë nuk kufizohet vetëm te TRIPP. Ne po e ndërtojmë atë në shumë mënyra të ndryshme dhe kjo është një prioritet kryesor i kësaj administrate”, shtoi ai.
Rubio dhe Mirzoyan nënshkruan gjithashtu një memorandum mirëkuptimi për minerale kritike.
Sipas një kuadri të shpallur në janar, një kompani zhvillimi e mbështetur nga SHBA-ja për korridorin TRIPP do të mbikëqyrë infrastrukturën hekurudhore, rrugore, energjetike dhe digjitale përgjatë korridorit për një periudhë fillestare 49-vjeçare, me një pjesë prej 74 për qind të aksioneve të mbajtura nga SHBA-ja. Armenia ruan sovranitet të plotë mbi të gjitha zonat e projektit gjatë gjithë kohës, sipas kuadrit.
Qytetarët e Armenisë pritet të votojnë më 7 qershor në zgjedhje që shihen si një test kyç për Nikol Pashinyanin mes ndryshimeve në aleancat rajonale.