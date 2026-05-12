SHBA-ja në bisedime me Danimarkën për të hapur baza të reja në Grenlandë

Berk Kutay Gökmen
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
SHBA-ja ka zhvilluar negociata me Danimarkën për të hapur baza të reja ushtarake në Grenlandë, me bisedimet midis të dyja palëve që kanë përparuar në muajt e fundit, raportoi sot BBC duke cituar burime, transmeton Anadolu.
Zyrtarët amerikanë po shqyrtojnë hapjen e tre bazave të reja në Grenlandën jugore, një pjesë gjysmë-autonome e Danimarkës, ndërsa përpiqen të qetësojnë tensionet e shkaktuara nga kërcënimi i presidentit Donald Trump për të marrë ishullin me forcë, tha raporti.
Trump tha në janar se SHBA-ja duhet të "zotërojnë" Grenlandën për të ndaluar Rusinë ose Kinën të fitojnë ndikim atje. Ai paralajmëroi se kjo mund të ndodhë "në mënyrën e lehtë" ose "në mënyrën e vështirë".
Shtëpia e Bardhë konfirmoi bisedimet e nivelit të lartë me Grenlandën dhe Danimarkën, por nuk pranoi të diskutonte detaje. Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë tha se administrata është optimiste se negociatat po lëvizin në drejtimin e duhur, sipas raportit.
Danimarka më parë ka treguar gatishmëri për të diskutuar më shumë baza ushtarake amerikane në Grenlandë ndërsa ministria e saj e Jashtme konfirmoi se bisedimet me Washingtonin janë duke vazhduar.
"Ekziston një rrugë diplomatike në vazhdim me SHBA-në. Ministria e Punëve të Jashtme nuk do të hyjë në detaje të mëtejshme në këtë kohë", tha një zëdhënës i ministrisë daneze.
Zyrtarët amerikanë kanë propozuar një marrëveshje sipas së cilës tre bazat e reja do të përcaktohen si territor sovran i SHBA-së, kryesisht i përqendruar në monitorimin e aktivitetit të mundshëm detar rus dhe kinez në rajon.
Nuk është arritur asnjë marrëveshje përfundimtare dhe numri i bazave mund të ndryshojë ende, sipas raportit. Zyrtarët amerikanë nuk kanë sugjeruar sekuestrimin e vetë Grenlandës gjatë bisedimeve, një ide e refuzuar publikisht si nga Danimarka ashtu edhe nga NATO.