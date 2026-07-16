SHBA-ja kufizon hyrjen e qytetarëve të saj që kanë vizituar RD të Kongos për shkak të Ebolës

Berk Kutay Gökmen
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Në përgjigje të shpërthimit të Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos (RDK), SHBA-ja po kufizon hyrjen me rrugë ajrore komerciale për qytetarët dhe shtetasit amerikanë që kanë qenë në vend gjatë tre javëve të mëparshme, transmeton Anadolu.
"Udhëtarët që kanë qenë në RDK brenda 21 ditëve nga fluturimi i tyre nuk do të lejohen të hipin në fluturime me destinacionet amerikane", thuhet në faqen e internetit të Ambasadës së SHBA-së në RDK.
"Të gjithë qytetarët amerikanë dhe shtetasit amerikanë që kanë qenë në RDK duhet të planifikojnë të qëndrojnë jashtë RDK-së për 21 ditë përpara se të hyjnë në SHBA", thuhet ndër të tjera.
Kufizimet u vendosën pasi shpërthimi i Ebolës vazhdon të zgjerohet në disa provinca të RDK-së. Të mërkurën, grupi humanitar mjekësor "Mjekët pa Kufij" (MSF) paralajmëroi se epidemia në RDK po përparon më shpejt sesa përpjekjet për kontroll.
Grupi thekson se infeksionet e konfirmuara kanë tejkaluar 2.000 dhe bëri thirrje për zgjerim të konsiderueshëm të përgjigjes së shëndetit publik për të frenuar transmetimin e mëtejshëm.
Sipas MSF-së, virusi është përhapur në 41 zona shëndetësore vetëm dy muaj pas fillimit të shpërthimit aktual. Një përditësim i Ministrisë së Shëndetësisë i lëshuar të mërkurën raportoi 2.011 raste të konfirmuara dhe 754 vdekje që nga shpallja e shpërthimit më 15 maj, duke rezultuar në një shkallë vdekshmërie prej 37.5 për qind.