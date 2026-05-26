SHBA-ja: Grupi i kombeve Quad po punon gjithnjë e më shumë në çështje me rëndësi globale

Michael Gabriel Hernandez
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Grupi i kombeve Quad po punon gjithnjë e më shumë për çështje me rëndësi globale, tha të martën sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, transmeton Anadolu.
"Qëllimi ynë kolektiv gjatë vitit të kaluar ka qenë ta shndërrojmë këtë nga një forum në të cilin takohemi dhe flasim për problemet, në një forum ku bëjmë diçka për to, dhe mendoj se mund t'u raportojmë popujve tanë përkatësisht se po fillojmë ta bëjmë këtë mjaft agresivisht", tha Rubio në një takim të ministrave të jashtëm të Quad në New Delhi.
"Fushat në të cilat po punojmë së bashku janë bërë më relevante dhe më të rëndësishme për shkak të ngjarjeve të fundit në të gjithë botën. Dhe kështu sot mendoj se po bëjmë përparim të mëtejshëm në operacionalizimin e marrëdhënies sonë, në fushat në të cilat mund të bashkëpunojmë", shtoi ai.
Quad, një partneritet diplomatik midis SHBA-së, Australisë, Indisë dhe Japonisë, u formua në vitin 2007.
Qeveria indiane tha se Quad bashkon katër vende "me një angazhim për të punuar si një forcë për të mirën globale dhe për të mbështetur një Indo-Paqësor të hapur, të lirë dhe gjithëpërfshirës që është i begatë dhe elastik".
Samiti i fundit i udhëheqësve të Quad-it u mbajt në SHBA në vitin 2024. Takimi ministror i Indisë vjen ndërsa përpjekjet diplomatike vazhdojnë për t'i dhënë fund luftës SHBA-Izrael kundër Iranit, e cila është bllokuar në një armëpushim që nga fillimi i prillit.
Rubio, i cili mbërriti në Indi javën e kaluar në një vizitë të parë katër-ditore, tha se SHBA-ja po kërkon të "ripërtërijnë" Quad-in.