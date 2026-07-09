SHBA-ja godet urën strategjike hekurudhore që lidh Iranin me Kinën dhe Rusinë

Mohammad Sio
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Në ditën e dytë radhazi të sulmeve të saj të rinovuara ndaj Iranit, SHBA-ja goditi një urë strategjike hekurudhore në Iranin verior që e lidh atë me Kinën dhe Rusinë, njoftoi të enjten Agjencia gjysmë zyrtare e Iranit Fars, transmeton Anadolu.
Sulmi me raketë lundrimi synoi urën hekurudhore Ogtay Khan në provincën verilindore Golestan të enjten në mëngjes, shtoi agjencia.
Agjencia e përshkroi urën si një pikë strategjike në korridorin hekurudhor që lidh Kinën, Turkmenistanin dhe Iranin.
Sulmi i raportuar erdhi pasi Irani pezulloi shërbimet hekurudhore të pasagjerëve midis Teheranit dhe qytetit verilindor Mashhad pas asaj që vendasit e përshkruan si një sulm amerikano-izraelit në një pjesë të linjës.
Hekurudha shtetërore iraniane tha se ekuipazhet e riparimit u dërguan në vend dhe se pasagjerët e bllokuar do të transportohen me rrugë për në Mashhad.
Komanda Qendrore e SHBA-së tha se forcat amerikane kishin nisur sulme shtesë kundër Iranit për të degraduar më tej aftësinë e Teheranit për të kërcënuar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.
Irani dhe SHBA-ja arritën memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani më 17 qershor, me synimin për t'i dhënë fund konfliktit të tyre ushtarak dhe për të hapur rrugën për marrëveshje të qëndrueshme paqeje.
Megjithatë, të mërkurën, presidenti amerikan Donald Trump tha se memorandumi kishte "përfunduar", duke i dhënë fund në mënyrë efektive marrëveshjes dhe duke shkaktuar raund të ri konfrontimi ushtarak.