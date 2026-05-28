SHBA-ja godet anije të dyshuar për kontrabandë droge në Paqësorin Lindor, vriten dy persona

Rabia İclal Turan
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Ushtria amerikane goditi të mërkurën një anije të dyshuar për trafik droge në Paqësorin Lindor, duke vrarë dy persona, njoftoi Komanda Jugore e SHBA-së (SOUTHCOM), transmeton Anadolu.
“Inteligjenca konfirmoi se anija po lëvizte përgjatë rrugëve të njohura të trafikut të narkotikëve në Paqësorin Lindor dhe ishte e përfshirë në operacione të trafikut të drogës”, thuhet në deklaratën e publikuar në platformën sociale amerikane X.
“Dy narko-terroristë meshkuj u vranë gjatë këtij operacioni. Asnjë forcë ushtarake amerikane nuk u dëmtua”, shtohet në deklaratë.
Incidenti është pjesë e një fushate më të gjerë ushtarake që synon anijet e dyshuara për trafik droge në rajon, e cila ka shkaktuar të paktën 194 të vdekur që nga shtatori i kaluar.
Ekspertë juridikë dhe organizata për të drejtat e njeriut kanë paralajmëruar se këto sulme janë të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar dhe mund të përbëjnë vrasje jashtëgjyqësore, duke theksuar se ato duket se shënjestrojnë civilë.