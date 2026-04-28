SHBA-ja do të lëshojë pasaporta përkujtimore me portretin Trumpit me rastin e 250-vjetorit të pavarësisë

Rabia İclal Turan
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Departamenti amerikan i Shtetit do të lëshojë një numër të kufizuar pasaportash të dizajnuara posaçërisht për të shënuar 250-vjetorin e vendit këtë vit, konfirmoi një zëdhënës për Anadolu, ndërsa raportimet thonë se ridizajnimi mund të përfshijë një imazh të presidentit Donald Trump.
“Ndërsa Shtetet e Bashkuara festojnë 250-vjetorin e Amerikës në korrik, Departamenti i Shtetit po përgatitet të lëshojë një numër të kufizuar pasaportash amerikane të dizajnuara posaçërisht për të përkujtuar këtë rast historik”, tha zëdhënësi i departamentit, Tommy Pigott, në një deklaratë të dërguar me email për Anadolu, duke iu referuar Ditës së Pavarësisë më 4 korrik, ditës kur në vitin 1776 u nënshkrua Deklarata e Pavarësisë.
“Këto pasaporta do të përmbajnë ilustrime të personalizuara dhe elemente vizuale të përmirësuara, duke ruajtur të njëjtat veçori sigurie që e bëjnë pasaportën amerikane një nga dokumentet më të sigurta në botë”, shtoi ai.
Ndërkohë, faqja e internetit The Bulwark, duke cituar dy burime të njohura me çështjen, raportoi se ridizajnimi i propozuar mund të përfshijë një seri të kufizuar prej 25.000 pasaportash që do të kenë portretin e Trumpit në pjesën e brendshme të kapakut.
Sipas lajmit, dizajni që po shqyrtohet përfshin portretin e dytë inaugurues të Trumpit të vendosur mbi Deklaratën e Pavarësisë, së bashku me nënshkrimin e tij, ndërsa për kapakun e pasmë parashikohet një imazh më tradicional patriotik.
Një zyrtar i Departamentit të Shtetit tha për Anadolu se nuk do të ketë tarifë shtesë për këto pasaporta përkujtimore.