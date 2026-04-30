"SHBA-ja dhe Izraeli po komplotojnë për të ndihmuar ish-presidentin e dënuar të Hondurasit të kthehet në pushtet"

Jorge Antonio Gonzalez Rocha
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dyshohet se po punojnë për të lehtësuar rikthimin në pushtet të ish-presidentit të Hondurasit, Juan Orlando Hernandez, tha një raport të mërkurën, transmeton Anadolu.
Ky veprim synon ta shndërrojë Hondurasin në zonë strategjike të operacioneve ushtarake, logjistike dhe ekonomike për interesat e SHBA-së dhe Izraelit në rajon, sipas hetimit të përbashkët nga "Hondurasgate" dhe "Canal Red" të Spanjës, i cili citoi një seri audio-regjistrimesh nga platformat WhatsApp, Signal dhe Telegram që paraqesin biseda si provë të një operacioni ndërhyrjeje politike dhe korrupsioni që synon rikthimin e Hernandezit, i cili u dënua me 45 vjet burg në një burg federal amerikan më 26 qershor 2024 për trafik droge dhe vepra penale me armë.
Media publikoi regjistrime të supozuara audio në të cilat Hernandezi, presidenti aktual Nasry Asfura dhe një grup zyrtarësh të Hondurasit dëgjohen duke diskutuar në detaje një operacion të supozuar të drejtuar nga SHBA-ja dhe të financuar nga Izraeli për të endur një rrjet korrupsioni në Honduras, me qëllim shndërrimin e vendit të Amerikës Qendrore në një qendër investimesh amerikane.
Hernandezi dëgjohet duke folur me Asfurën, anëtaren e Këshillit Kombëtar Zgjedhor Cosette Alejandra Lopez-Osorio Aguilar, presidentin e Kongresit Kombëtar Tomas Zambrano dhe zëvendëspresidenten e parë, Maria Antonieta Mejia rreth asaj se si falja e dhënë nga presidenti Trump në nëntor 2025 kishte për qëllim të hapte rrugën për rikthimin e tij në presidencë në vitin 2030 dhe se ai ka marrë mbështetje të fortë nga Netanyahu.
"Kryeministri i Izraelit do të na mbështesë. Ne jemi shumë mirënjohës ndaj tij. Ata kishin shumë të bënin me të. Në fakt, ata kishin të bënin gjithçka me lirimin tim dhe negociatat", thotë Hernandez në audion e ndarë nga "Canal Red".
Trumpi fali Hernandezin më 1 dhjetor 2025, një ditë pas zgjedhjeve të përgjithshme në Honduras në të cilat fitoi Asfura, kandidati konservator i Partisë Kombëtare, e njëjta parti së cilës i përkiste Hernandezi gjatë presidencës së tij. Vendimi i administratës së Trumpit e zuri publikun e Hondurasit në befasi, pasi vendi po kalonte zgjedhje presidenciale të shënuara nga probleme të rënda teknike, mospërputhje dhe akuza për mashtrim kundër Partisë Kombëtare.
Me mesazhet e zbuluara nga "Canal Red", ngjarjet rreth zgjedhjeve në Honduras marrin një ton më të errët, pasi përveç parregullsive serioze dhe mashtrimeve të dyshuara që çuan në fitoren e Asfurës, Trumpi e kishte mbështetur hapur Asfurën, madje duke kërcënuar se do të ndërpriste ndihmën për vendin nëse ai humbiste. Kjo e shtyu qeverinë e presidentes së atëhershme Xiomara Castro të akuzonte presidentin e SHBA-së për ndërhyrje.
"Dua të besoj se nuk do të më lini mënjanë sepse falë meje, jeni ulur në atë karrige. Unë do të jem president dhe pres mbështetjen tuaj, sepse kjo është ajo që diskutuam me presidentin Trump", dëgjohet Hernandez duke i thënë Asfurës në lidhje me të ardhmen e tij politike në Honduras.
Interesi i Trumpit në vendin e Amerikës Qendrore, së bashku me mbështetjen e supozuar financiare të Izraelit, mund të kuptohet si një përpjekje nga Perëndimi për të fituar kontroll mbi territorin e Hondurasit.
Sipas hetimit të "Canal Red", Asfura tashmë ka filluar diskutimet me investitorë të mëdhenj, përfshirë kompaninë "General Electric" me seli në SHBA, për të marrë përsipër pjesë të mëdha të territorit dhe industrive të Hondurasit, me Hernandezin që luan rol në këto plane.
Raporti zbuloi se si Asfura i detajon Hernandezit se investitorët janë shumë të interesuar në zgjerimin e zonave të tregtisë së lirë të njohura si ZEDE në Honduras, të kritikuara rëndë si enklava autonome të qeverisura nga investitorët brenda vendit si dhe aeroportin ndërkombëtar "Palmerola" dhe hekurudhën ndëroqeanike, të cilat do t'i ndaheshin kompanisë "General Electric".