SHBA-ja dhe aleatët evropianë të ndarë për përfaqësuesin e lartë në Bosnjë përpara bisedimeve në Sarajevë

Aysu Biçer
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Diplomatë nga fuqitë kryesore perëndimore pritet të mblidhen të martën në Sarajevë në një përpjekje të re për të zgjidhur mosmarrëveshjen lidhur me atë se kush duhet të bëhet përfaqësuesi i ardhshëm i lartë i komunitetit ndërkombëtar në Bosnjë dhe Hercegovinë, transmeton Anadolu.
Sipas një raportimi të gazetës The Guardian, ambasadorë nga SHBA-ja, Britania, Franca, Gjermania, Italia, Bashkimi Evropian, Kanadaja, Japonia dhe Turqia pritet të marrin pjesë në takim, pasi një përpjekje e mëparshme për të arritur marrëveshje në fillim të qershorit përfundoi pa konsensus.
Mosmarrëveshja përqendrohet te e ardhmja e përfaqësuesit të lartë, post i krijuar pas Marrëveshjes së Paqes së Dejtonit të vitit 1995, me kompetenca të rëndësishme për mbikëqyrjen e zbatimit të saj.
Sipas raportimit, administrata e presidentit Donald Trump ka kërkuar largimin e menjëhershëm të përfaqësuesit aktual të lartë, politikanit gjerman Christian Schmidt, dhe po mbështet diplomatin italian Antonio Zanardi Landi si pasues të tij.
Qeveritë evropiane thuhet se janë në favor që Schmidt të mbetet në detyrë deri në zgjedhjet që pritet të mbahen në tetor në Bosnjë.
Raportimi thotë se zyrtarët evropianë në Sarajevë besojnë se qëndrimi i Washingtonit lidhet me mbështetjen për një kontratë të propozuar prej 1 miliard dollarësh për gazsjellësin Interkoneksioni Jugor, e dhënë kompanisë amerikane AAFS Infrastructure and Energy. Kontrata është dhënë pa proces tenderimi, duke nxitur paralajmërime nga Bashkimi Evropian se kjo mund të ndikojë në rrugën afatgjatë të Bosnjës drejt integrimit evropian.
Muajin e kaluar, administrata Trump shpalli një politikë të re për Ballkanin, duke deklaruar se veprimet amerikane në rajon do të udhëhiqen nga nevoja për të siguruar “kthim të drejtpërdrejtë” për kompanitë amerikane, në vend të “ndërtimit të institucioneve pa afat të përcaktuar”.
Ish-diplomati amerikan Jim O’Brien shkroi se kjo politikë “pasqyron atë që tashmë po ndodh në rajon nën administratën e dytë Trump”, ndërsa “amerikanë me lidhje politike kërkojnë të fitojnë para duke dobësuar … institucionet ndërkombëtare”.
“Kjo sjellje minon paqen që ka qëndruar për 30 vjet”, tha O’Brien.
Sipas raportimeve, Franca, Gjermania dhe Britania po mbështesin të dërguarin francez për Ballkanin, Rene Troccaz, për këtë post.