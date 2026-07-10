SHBA-ja: Dera e diplomacisë me Iranin mbetet e hapur, Teherani do të mbajë përgjegjësi për shkeljet

Diyar Güldoğan
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
SHBA-ja tha se mbetet e përkushtuar ndaj një zgjidhjeje diplomatike për çështjen bërthamore të Iranit pas nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit, ndërsa paralajmëroi se Teherani do të mbajë përgjegjësi për veprimet që kërcënojnë paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, raporton Anadolu.
Duke folur në një seancë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, zëvendëspërfaqësuesja e SHBA-së në OKB, Tammy Bruce, tha se Washingtoni ka bërë përparim në negociatat me Iranin, por theksoi se bisedimet e mëtejshme varen nga përmbushja e detyrimeve nga ana e Teheranit.
“Ne kemi bërë përparim në diskutimet tona me Iranin me nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit”, tha Bruce.
“Dera e diplomacisë mbetet e hapur dhe është rruga jonë e preferuar për të zgjidhur shqetësimet lidhur me programin bërthamor të Iranit”, shtoi ajo.
Deklaratat e saj erdhën pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se Irani i ka kërkuar Washingtonit të vazhdojë “bisedimet” dhe se SHBA-ja ka rënë dakord, ndërsa përsëriti se armëpushimi i arritur muajin e kaluar mes dy vendeve “ka përfunduar”.
“Republika Islamike e Iranit na ka kërkuar të vazhdojmë ‘bisedimet’. Ne kemi rënë dakord ta bëjmë këtë, por Shtetet e Bashkuara ua kanë bërë të qartë atyre, pa asnjë mëdyshje, se armëpushimi ka përfunduar”, shkroi Trump në platformën e tij sociale Truth Social.
Bruce tha se SHBA-ja shpreson që Irani të rikthehet në përputhje me angazhimet e tij dhe të angazhohet seriozisht në negociata që synojnë arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare.
“Shpresojmë që Irani të zgjedhë të rikthehet në përmbushjen e detyrimeve të tij dhe të angazhohet seriozisht në bisedime për arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare”, shtoi ajo.
Në të njëjtën kohë, ajo paralajmëroi se diplomacia nuk mund të ketë sukses nëse Irani vazhdon ato që ajo i përshkroi si shkelje të “detyrimeve bazë”.
“Edhe pse dialogu mbetet i mundur, ne nuk mund të negociojmë ndërsa Irani tërhiqet nga detyrimet bazë”, tha Bruce. “Shtetet e Bashkuara janë të gatshme ta mbajnë Iranin përgjegjës për veprimet e tij që sfidojnë paqen dhe sigurinë ndërkombëtare”, shtoi ajo.
Ajo gjithashtu paralajmëroi se SHBA-ja do t’u përgjigjet sulmeve ndaj objektivave civile dhe anijeve tregtare.
“Nëse qëlloni ndaj objekteve civile ose anijeve, ne do të reagojmë”, tha ajo.
Në mesin e muajit qershor, Irani dhe SHBA-ja nënshkruan një memorandum mirëkuptimi nën ndërmjetësimin e Pakistanit, me synim përfundimin e konfliktit të tyre ushtarak dhe arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje.
Megjithatë, të dyja palët kanë shkëmbyer sulme gjatë dy ditëve të fundit, në një kohë përshkallëzimi pas sulmeve të Iranit ndaj tri anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit.
Teherani nisi një seri sulmesh të enjten ndaj infrastrukturës ushtarake amerikane në Bahrein, Kuvajt, Katar dhe Jordani, si kundërpërgjigje ndaj sulmeve amerikane të kryera gjatë natës për dy ditë radhazi.