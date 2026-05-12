SHBA-ja: Bllokada detare ndaj Iranit vazhdon, riorientohen 65 anije tregtare

Berk Kutay Gökmen
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Ushtria amerikane tha të martën se dhjetëra anije tregtare që tentuan të hynin ose të largoheshin nga portet iraniane janë riorientuar ndërsa Washingtoni vazhdon të zbatojë një bllokadë detare kundër Iranit, transmeton Anadolu.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se 65 anije tregtare janë riorientuar dhe katër janë çaktivizuar si pjesë e operacionit.
"USS Abraham Lincoln (CVN 72) vazhdon operacionet në Detin Arabik, duke përfshirë zbatimin e bllokadës amerikane kundër Iranit", tha CENTCOM në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X.
Tensionet rajonale u përshkallëzuan ndjeshëm pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit, duke shkaktuar hakmarrje iraniane kundër Izraelit dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, si dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim i ndërmjetësuar me ndërmjetësimin e Pakistanit hyri në fuqi më 8 prill, megjithëse bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin një marrëveshje të përhershme.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi më vonë se armëpushimi do të mbetej në fuqi për një kohë të pacaktuar, pavarësisht tensioneve të vazhdueshme ushtarake dhe kufizimeve detare në rajonin e Gjirit Persik.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbajtur një bllokadë detare kundër Iranit që nga 13 prilli.
Të premten e kaluar, CENTCOM tha se SHBA-ja kishte penguar 70 anije cisternë të hynin ose të dilnin nga portet iraniane, të cilat kishin një kapacitet mbajtës për më shumë se 166 milionë fuçi naftë iraniane me vlerë mbi 13 miliardë dollarë.