SHBA godet një anije që trafikonte narkotikë në Paqësorin Lindor, vriten 2 persona

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
25 Prill 2026•Përditësim: 25 Prill 2026
Ushtria amerikane ka njoftuar se ka kryer një sulm “vdekjeprurës” ndaj një anijeje në Oqeanin Paqësor Lindor, duke vrarë dy narko-terroristë të dyshuar, transmeton Anadolu.
Komanda Jugore e SHBA-së (SOUTHCOM) në rrjetin social amerikan X pretendoi se inteligjenca ka identifikuar anijen duke operuar përgjatë “rrugëve të njohura të trafikut të drogës” dhe duke u përfshirë aktivisht në operacione të dyshuara të trafikut të narkotikëve.
Sulmi u urdhërua nga gjenerali Francis L. Donovan, komandant i SOUTHCOM-it dhe u krye nga Forca e Përbashkët Operative kundër asaj që u përshkrua si një anije e operuar nga një “organizatë e shpallur terroriste”.
“Dy narko-terroristë meshkuj të dyshuar u vranë gjatë këtij veprimi”, tha komanda.
Operacioni erdhi si pjesë e intensifikimit të aktivitetit ushtarak nga administrata e presidentit Donald Trump në Detin e Karaibeve dhe Oqeanin Paqësor Lindor që nga shtatori i kaluar, në emër të luftës kundër trafikut të narkotikëve.
Autoritetet thonë se të paktën 163 persona janë vrarë që nga fillimi i operacioneve.
Kritikët thonë se këto sulme përbëjnë ekzekutime jashtëgjyqësore, ku të akuzuarit nuk kanë mundësi të mbrojnë veten ose të provojnë pafajësinë e tyre para se të vriten.
Ata gjithashtu argumentojnë se faljet e dhëna nga presidenti Trump për trafikantë të dënuar të drogës tregojnë se ai nuk është vërtet i interesuar në luftimin e tregtisë së paligjshme të drogës.