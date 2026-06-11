SHBA, FBI sekuestron 13 faqe interneti të përdorura nga "agjentë kinezë" për spiunazh

Berk Kutay Gökmen
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Byroja Federale e Hetimit (FBI) e SHBA-së sekuestroi 13 faqe interneti që Departamenti i Drejtësisë tha se përdoreshin nga "agjentë të dyshuar kinezë" për të marrë informacione të klasifikuara dhe të ndjeshme të qeverisë amerikane, transmeton Anadolu.
Autoritetet thanë se sekuestruan 13 domene interneti të përdorura për të shënjestruar individë amerikanë, duke përfshirë mbajtës aktualë dhe të mëparshëm të lejeve të sigurisë të cilët kishin qasje në informacione të klasifikuara dhe informacione të tjera të ndjeshme të qeverisë amerikane.
Faqet e rreme të internetit përdornin identitete të vjedhura ose të fabrikuara, së bashku me foto profili të gjeneruara nga inteligjenca artificiale, për t'u dukur të besueshme. Ato promovonin pozicione të përgjithshme konsulence që synonin punonjësit aktualë dhe ish-punonjës të qeverisë amerikane, tha departamenti.
Sipas Departamentit të Drejtësisë, aplikantëve dhe rekrutëve u ofroheshin pagesa në këmbim të raporteve të lidhura me punën dhe informacioneve të ndjeshme. Zyrtarët pretenduan se operacioni ishte i lidhur me shërbimet e inteligjencës kineze dhe se organizatorët e tij fshehën identitetin e tyre përmes transaksioneve të kriptomonedhave dhe platformave të pagesave online.
"Këto sekuestrime domenesh ofrojnë një pamje se si aktorët e huaj mund të përdorin premtimet për para të lehta për të joshur amerikanët të zbulojnë informacione të ndjeshme ose të klasifikuara që ata janë të detyruar t'i mbrojnë", tha ndihmës prokurori i përgjithshëm për Sigurinë Kombëtare, John A. Eisenberg.
"Kushdo që kontaktohet në internet me oferta për të ardhura të lehta për punë të paqartë ‘konsulence’ duhet t’i trajtojë këto propozime me kujdes ekstrem dhe të mbetet vigjilent për shenja paralajmëruese të shënjestrimit keqdashës", tha ai.