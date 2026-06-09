SHBA, emigranti gjeorgjian vdes në qendrën e paraburgimit të ICE-s në Luiziana

Berk Kutay Gökmen
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Një emigrant 43-vjeçar nga Gjeorgjia, i identifikuar si Mamuka Artmeladze, vdiq javën e kaluar ndërsa ishte në paraburgim të Shërbimit Amerikan të Imigracionit dhe Doganave (ICE), thanë autoritetet në një deklaratë, transmeton Anadolu.
Sipas një njoftimi që ICE u dërgoi ligjvënësve, Artmeladze ndërroi jetë më 4 qershor në Qendrën Korrektuese Winn në Luiziana. Agjencia raportoi se ai u gjet pa ndjenja dhe u dërgua në një strukturë mjekësore aty pranë.
"Pavarësisht përpjekjeve për shpëtimin e jetës, rreth orës 23:22, një mjek në vendngjarje në Qendrën Mjekësore 'Winn Parish' e shpalli Artmeladzen të vdekur", tha ICE duke shtuar se "Shkaku zyrtar për vdekjen është në pritje të autopsisë".
Agjencia e zbatimit të ligjit tha se Artmeladze ishte ndaluar në shkurt në New Orleans gjatë një operacioni të përqendruar te shoferët e automjeteve komerciale që konsideroheshin kërcënime të mundshme për sigurinë publike.
"ICE i caktoi masën e paraburgimit pasi zyrtarët përcaktuan se ai nuk kishte status të ligjshëm për të qëndruar në SHBA", tha agjencia.
Sipas një raporti nga ABC News, Artmeladze është personi i 50-të që vdes në paraburgimin e ICE-s gjatë mandatit të dytë të presidentit amerikan, Donald Trump.
Raporti tha se 14 muajt e parë të mandatit të dytë të Trumpit kanë qenë "periudha më vdekjeprurëse" për sistemin federal të paraburgimit në vitet e fundit, përveç vitit 2020, kur pandemia e COVID-19 ndikoi ndjeshëm në shkallën e vdekshmërisë midis të paraburgosurve.