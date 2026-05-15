SHBA, dy të vdekur pasi një avion i vogël rrëzohet mbi një shtëpi në Ohio

Berk Kutay Gökmen
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Dy persona humbën jetën pasi një aeroplan u rrëzua të enjten pasdite mbi një shtëpi në Akron, Ohio të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, njoftuan zyrtarët lokalë dhe federalë, transmeton Anadolu.
Autoritetet thanë se dy viktimat ishin në bordin e avionit, ndërsa nuk u raportuan lëndime midis atyre që ndodheshin brenda shtëpisë, sipas NBC News.
Administrata Federale e Aviacionit tha se avioni ishte një Piper PA-28 që mbante vetëm dy persona. Agjencia shtoi se Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit do të mbikëqyrë hetimin e rrëzimit.
Departamenti i Zjarrfikësve të Akronit raportoi se shtëpia u përfshi nga flakët pasi avioni u rrëzua. Videot e shpërndara në internet treguan flakë që përfshinin zonën e garazhit ndërsa sirenat mund të dëgjoheshin afër.
Shefja e Zjarrfikësve të Qarkut, Sierjie Lash, tha se ekipet e emergjencës po punojnë ende në vendngjarje me ndihmën e disa agjencive lokale dhe shtetërore, përfshirë zyrën e marshallit të zjarrfikësve të shtetit.
Sipas Patrullës Shtetërore të Autostradave, avioni ishte ngritur nga Aeroporti Rajonal Akron Fulton, i vendosur rreth tre milje, ose gati 4,8 kilometra (3 milje), në lindje të vendit të rrëzimit.