SHBA, dy të vdekur dhe disa të plagosur pas stuhisë që goditi Teksasin

Fatma Zehra Solmaz
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Të paktën dy persona humbën jetën në shtetin federal Teksas të SHBA-së, pasi një stuhi e fuqishme përfshiu rajonin, transmeton Anadolu.
Shërbimi Kombëtar i Motit konfirmoi se të paktën dy tornado goditën mbrëmë ndërsa stuhi të forta goditën qarqet Wise dhe Parker, duke lënë pas një gjurmë shkatërrimi dhe duke zhvendosur dhjetëra familje.
Në zonën Runaway Bay të Qarkut Wise, një person humbi jetën, disa të tjerë u plagosën dhe të paktën 20 familje u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre ndërsa dëme të përhapura strukturore goditën lagje të shumta, raportoi CBS News të dielën.
Në qarkun fqinj Parker, një person tjetër humbi jetën pasi erërat e forta goditën një zonë në jug të Springtownit, thanë zyrtarët.
Sipas Zyrës së Sherifit të qarkut Parker, një grua telefonoi shërbimet e emergjencës të shtunën pasi gjeti një të afërm në rrënojat e një shtëpie të dëmtuar nga stuhia në Hutchenson Hill Road. Ekipet e emergjencës mbërritën në vendngjarje dhe konfirmuan vdekjen e një gruaje të moshuar. Identiteti i saj nuk është bërë ende i ditur.