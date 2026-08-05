SHBA, disa të vrarë në një sulm me armë zjarri në Karolinën e Veriut

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Disa persona u vranë dhe të paktën një tjetër u plagos të mërkurën në një sulm me armë zjarri në Prospect Hill, në shtetin amerikan të Karolinës së Veriut, thanë autoritetet, transmeton Aandolu.
Zyra e Sherifit të Qarkut Caswell njoftoi se zëvendëssherifët iu përgjigjën pak para orës 08:00 sipas kohës lokale një raportimi për të shtëna me armë në një banesë në Brooks Road, ku gjetën disa viktima me plagë nga armë zjarri.
Një person është dërguar në Spitalin e Universitetit Duke, ndërsa disa të tjerë janë shpallur të vdekur në vendngjarje.
Byroja Shtetërore e Hetimeve e Karolinës së Veriut tha se të shtënat ndodhën rreth orës 08:30 sipas kohës lokale dhe se hetuesit shtetërorë iu bashkuan zëvendëssherifëve lokalë dhe Patrullës së Autostradave të Karolinës së Veriut në vendngjarje.
Hetuesit e vendit të krimit po mbledhin prova dhe po marrin në pyetje dëshmitarë, ndërsa autoritetet po punojnë për të njoftuar familjarët e viktimave.
Autoritetet thanë se nuk ka kërcënim të vazhdueshëm për publikun dhe se incidenti ishte i kufizuar vetëm në pronën ku ndodhi ngjarja.
Autoritetet nuk kanë bërë të ditur numrin e viktimave dhe as nuk kanë dhënë informacione për ndonjë të dyshuar apo motiv të mundshëm.