SHBA, disa të plagosur në një shpërthim kimik në shtetin e Washingtonit

Rabia İclal Turan
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Disa persona janë plagosur sot në një shpërthim të madh kimik në një uzinë të letrës dhe celulozës të kompanisë "Nippon" në veriperëndim të SHBA-së, në shtetin e Washingtonit, njoftuan autoritetet lokale, transmeton Anadolu.
Departamenti i Zjarrfikësve në qytetin Longview tha në një deklaratë në platformën sociale amerikane Facebook se ekipet e emergjencës iu përgjigjën shpërthimit rreth orës 7:30 të mëngjesit sipas kohës lokale dhe paralajmëruan banorët të shmangin Rrugën Industriale dhe zonat përreth, ndërsa ekipet po vazhdonin punën në vendngjarje.
Departamenti e cilësoi incidentin si një “reagim emergjent aktiv” dhe tha se informacione shtesë do të publikohen sapo të jenë të disponueshme.
Autoritetet nuk dhanë menjëherë detaje për numrin e të plagosurve apo shkakun e shpërthimit.
Fabrika "Nippon Dynawave Packaging" ndodhet pranë lumit Columbia në kufi me shtetin e Oregonit.