SHBA, Dhoma e Përfaqësuesve miraton projektligjin për ndihmën ndaj Ukrainës dhe sanksionet ndaj Rusisë

Ayhan Şimşek
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
BERLIN (AA) - Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së miratoi të enjten legjislacionin për të dërguar 1.8 miliardë dollarë ndihmë shtesë për Ukrainën dhe për të shtrënguar sanksionet ndaj Rusisë, transmeton Anadolu.
Masa u miratua me 226 vota pro dhe 195 kundër, me 18 republikanë që iu bashkuan demokratëve për të formuar një shumicë dypartiake.
Projektligji u drejtua nga përfaqësuesi Gregory Meeks, demokrati kryesor në Komitetin e Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve.
Mbështetësit e tij thonë se do të ofrojë mbështetje të konsiderueshme për Ukrainën, duke zgjeruar sanksionet ndaj sektorit të naftës dhe gazit të Rusisë dhe duke rritur kufizimet për institucionet financiare që bëjnë biznes me Rusinë.
Masa tani do të shkojë në Senat, ku do të duhen të paktën 60 vota për të avancuar. Edhe nëse e kalon këtë pengesë, do të duhet t'i mbijetojë një kërcënimi të mundshëm me veto nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump.