SHBA dhe Irani arrijnë “armëpushim të përkohshëm”, në pritje të miratimit të Trumpit

Ahmet Salih Alacaci
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Negociatorët amerikanë dhe iranianë kanë arritur një marrëveshje të përkohshme për zgjatjen 60-ditore të armëpushimit dhe një kornizë për bisedimet bërthamore, transmeton Anadolu.
Duke cituar zyrtarë amerikanë, faqja e lajmeve Axios tha se presidenti Donald Trump ende nuk e ka dhënë miratimin përfundimtar për memorandumin e mirëkuptimit, megjithëse negociatorët nga të dyja palët kanë finalizuar në masë të madhe kushtet.
Sipas Axios, një marrëveshje më e gjerë që adreson kërkesat e Washingtonit lidhur me programin bërthamor të Iranit do të kërkonte ende negociata të mëtejshme.
Zyrtarët amerikanë të cituar nga media thanë se negociatorët iranianë më vonë informuan ndërmjetësuesit se kishin siguruar miratimet e nevojshme dhe ishin gati të nënshkruanin marrëveshjen, megjithëse Teherani nuk e ka konfirmuar publikisht këtë pretendim.
Raporti thotë se negociatorët amerikanë e informuan Trumpin për propozimin, por presidenti kërkoi më shumë kohë për të marrë një vendim.
“Presidenti u tha ndërmjetësuesve se dëshiron disa ditë për ta shqyrtuar”, citoi raporti një zyrtar amerikan.
Sipas memorandumit të propozuar, transporti tregtar përmes Ngushticës së Hormuzit do të mbetej “i pakufizuar”, raportoi Axios. Irani gjithashtu do të detyrohej të hiqte të gjitha minat nga kjo rrugë strategjike ujore brenda 30 ditëve dhe të përmbahej nga vendosja e tarifave ose ngacmimi i anijeve.
Raporti shton se bllokada detare amerikane do të hiqej gradualisht në përputhje me rikthimin e aktivitetit tregtar detar.
Sipas Axios, memorandumi do të përfshinte gjithashtu një angazhim iranian për të mos ndjekur zhvillimin e armëve bërthamore dhe do t’i jepte përparësi negociatave mbi rezervat e uraniumit shumë të pasuruar të Teheranit dhe aktivitetet e pasurimit gjatë periudhës 60-ditore.
Në këmbim, SHBA-ja do të pranonte të diskutonte lehtësimin e sanksioneve dhe lirimin e fondeve iraniane të ngrira si pjesë e bisedimeve, ndërsa memorandumi do të përfshinte edhe mekanizma që synojnë lehtësimin e dërgimit të mallrave dhe ndihmës humanitare në Iran.