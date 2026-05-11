SHBA bojkoton forumin për migracionin, akuzon OKB-në për lehtësimin e “pushtimit” të vendit

Rabia İclal Turan
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Departamenti i Shtetit i SHBA-së ka refuzuar zyrtarisht Forumin Ndërkombëtar për Rishikimin e Migracionit dhe deklaroi se Washingtoni nuk do ta mbështesë deklaratën e “progresit” të forumit të datës 8 maj, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë me tone të ashpra, departamenti tha se SHBA-ja ka kundërshtuar vazhdimisht atë që e përshkroi si përpjekje të OKB-së për të “promovuar dhe lehtësuar imigrimin zëvendësues” në SHBA dhe në vendet perëndimore.
“Vitet e fundit, amerikanët panë nga afër se si imigrimi masiv shkatërroi komunitetet tona, krim dhe kaos në kufi, gjendje të jashtëzakonshme në qytetet e mëdha dhe miliarda dollarë të taksapaguesve të shpenzuara për hotele, bileta avioni, telefona celularë dhe karta me para për migrantët”, thuhet në deklaratë.
“Pjesa më e madhe e kësaj u nxit nga agjencitë e OKB-së dhe partnerët e tyre, të cilët jo vetëm lehtësuan pushtimin e vendit tonë, por vazhduan të rishpërndajnë pasurinë dhe burimet e popullit tonë tek miliona të huaj nga qoshet më problematike të botës”, shtohet më tej.
Deklarata thotë se barra e migracionit masiv ka rënë kryesisht mbi amerikanët punëtorë që konkurrojnë për vende pune, strehim dhe shërbime sociale.
“OKB-ja ka shumë pak për të thënë për ta”, shtohet në deklaratë.
Departamenti amerikan gjithashtu tha se prioriteti i Washingtonit nuk është më i përqendruar në menaxhimin e flukseve migratore.
“Qëllimi ynë nuk është të ‘menaxhojmë’ migracionin, por të nxisim ri-migrimin”, thuhet në deklaratë.