Senegal, të rinjtë dhe fëmijët pastrojnë plazhet për të rritur ndërgjegjësimin

Fatma Esma Arslan Özdel
24 Maj 2026•Përditësim: 24 Maj 2026
Moussa Mbengue, një aktivist që jeton në Dakar, kryeqytetin e Senegalit, organizon aktivitete në plazh me vullnetarë për të pastruar plazhet e mbuluara me mbeturina plastike dhe synon të rrisë ndërgjegjësimin mjedisor tek fëmijët, raporton Anadolu.
Mbengue, i cili jeton në bregdetin Ngor të Dakarit, pikturon murale në lagje, zhvillon projekte mjedisore dhe përpiqet veçanërisht të mobilizojë të rinjtë kundër ndotjes në plazhe përmes shoqatës së tij, "Rafetal Ngor" (Le ta zbukurojmë Ngorin).
Në një deklaratë për Anadolu pas një aktiviteti për pastrimin e plazhit, Mbengue tha se ndërsa përdorimi i plastikës rritet në vend, plazhet po ndoten me të njëjtën shpejtësi.
Duke tërhequr vëmendjen për faktin se ndotja ka arritur nivele alarmante në pothuajse të gjithë bregdetin e Dakarit, Mbengue tha: "Plazhet ku vrapoja kur isha fëmijë tani janë të pakalueshme për shkak të mbeturinave plastike. Bregdetet tona janë të pushtuara nga mbeturinat plastike. Ne duhet t'i shpëtojmë plazhet nga shndërrimi në deponi mbeturinash. Brenda dy orësh, mblodhëm 497 qese me mbeturina me të rinj dhe fëmijë".
Mbengue theksoi se ata synojnë të rrisin ndërgjegjësimin, veçanërisht tek fëmijët dhe të rinjtë, dhe deklaroi se vullnetarë nga vende të ndryshme gjithashtu marrin pjesë në ngjarje.
"Qëllimi ynë është të rrisim ndërgjegjësimin në shkolla"
Shoqatat lokale mjedisore gjithashtu mbështesin përpjekjet e pastrimit.
Modou Fall, president i shoqatës "Senegal Propre" (Senegali i Pastër), i njohur në rajon si "Njeriu i Plastikës" për punën e tij në luftën kundër mbeturinave plastike, e përshkroi ndotjen në disa plazhe në Dakar si një "katastrofë", duke argumentuar se autoritetet lokale nuk kanë ndërmarrë hapa të mjaftueshëm për të adresuar problemin.
Fall theksoi se ligji që ndalon produktet plastike njëpërdorimëshe, i cili hyri në fuqi në Senegal në vitin 2020, ende nuk po zbatohet dhe theksoi se përdorimi i plastikës po rritet ndërsa procesi zvarritet.
Krystel Serbin, e cila drejton projekte integrimi në komunitet dhe mori pjesë në këtë aktivitet nga Franca, tha gjithashtu se ata synojnë të krijojnë ndërgjegjësim mjedisor, veçanërisht tek fëmijët.
Serbin deklaroi se gjashtë të rinj të moshës midis 18 dhe 25-vjeç nga një organizatë rinore në Francë morën pjesë në këtë aktivitet, duke vënë në dukje se ata kryejnë projekte të ndryshme të kohezionit social dhe mjedisor me shoqatën Rafetal Ngor.
Duke shpjeguar se plazhet përmbajnë një larmi të gjerë mbeturinash, nga pelenat deri te kockat e kafshëve, Serbin tha: "Qëllimi ynë kryesor është të rrisim ndërgjegjësimin për ndotjen mjedisore duke u takuar me fëmijët në shkolla".
Përafërsisht 259.000 mikroplastika për kilometër katror në bregdetin e Dakarit
Sipas të dhënave nga Ministria e Mjedisit e Senegalit për vitin 2025, pothuajse gjysma e më shumë se 250.000 tonëve mbetje plastike të prodhuara në vend në vitin 2024 e kanë origjinën në kryeqytet, Dakar.
Sipas të dhënave nga shoqata "Senegal Zero Waste", Senegali renditet i 21-ti midis vendeve që ndotin më shumë oqeanet e botës me plastikë.
Një studim i botuar në bazën e të dhënave "ScienceDirect" në vitin 2023 zbuloi se afërsisht 259.000 grimca mikroplastike për kilometër katror u gjetën në sipërfaqen e detit pranë bregdetit të Dakarit.