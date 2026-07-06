Senatorja amerikane Shaheen do të udhëheqë delegacionin dypartiak të kongresit në samitin e NATO-s në Turqi

Diyar Güldoğan
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Senatorja amerikane, Jeanne Shaheen, do të udhëheqë një delegacion dypartiak të Kongresit të SHBA-së në Turqi këtë javë për Samitin e NATO-s 2026, përfshirë Forumin e Industrisë së Mbrojtjes, përpara se të udhëtojë në Hungari, transmeton Anadolu.
Shaheen, anëtare e rangut të lartë në Komitetin e Senatit për Marrëdhënie me Jashtë dhe bashkëkryetare e Grupit të Vëzhgimit të NATO-s në Senat, do të shoqërohet në samitin në Ankara nga senatorët Chris Coons, Dick Durbin dhe Mike Rounds, si dhe kongresmeni Mike Turner.
“Në Samitin e NATO-s 2026 në Ankara, anëtarja e rangut të lartë Shaheen do të marrë pjesë në Forumin e Industrisë së Mbrojtjes të Samitit të NATO-s dhe delegacioni do të takohet me krerë shtetesh dhe përfaqësues të huaj, përfshirë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte”, thuhet në deklaratën e zyrës së Shaheen.
Delegacioni do të theksojë rolin e NATO-s në mbrojtjen kolektive dhe sigurinë rajonale, si dhe do të vërë në pah rritjen e shpenzimeve për mbrojtje nga vendet aleate.
Shaheen gjithashtu planifikon t’u bëjë thirrje aleatëve që ta rikthejnë Ukrainën në qendër të agjendës së aleancës, duke rritur ndihmën ushtarake për Kievin dhe duke shtuar presionin ndaj Rusisë, përfshirë sanksione shtesë të Kongresit nëse administrata e presidentit Donald Trump nuk ndërmerr masa të tjera.
“Në kuadër të këtij samiti që shënon të fundit për senatoren Shaheen si bashkëkryetare e Grupit të Vëzhgimit të NATO-s në Senat, ajo do të riafirmojë se angazhimi dypartiak i Kongresit për NATO-n dhe Ukrainën vazhdon përtej çdo administrate apo periudhe politike në Washington”, thuhet më tej në deklaratë.
Pas samitit, Shaheen, Durbin dhe Turner pritet që të mërkurën të udhëtojnë në Budapest për takime me qeverinë e re të Hungarisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile.