Senati amerikan bllokon rezolutën që kërkon t'i japë fund rolit të SHBA-së në konfliktin me Iranin

Ahmet Salih Alacaci
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Senati amerikan hodhi poshtë të mërkurën një rezolutë që do të udhëzonte presidentin Donald Trump të tërhiqte forcat amerikane nga përfshirja në armiqësi kundër Iranit, përveç nëse Kongresi do të autorizonte zyrtarisht veprime ushtarake, raporton Anadolu.
Masa dështoi me votim 47-50-1, pasi udhëheqësit republikanë argumentuan se një tjetër kundërshtim nga Kongresi mund të dëmtonte negociatat në vazhdim për t’i dhënë fund luftës.
Rezoluta synonte të riafirmonte autoritetin kushtetues të Kongresit për shpalljen e luftës dhe do të kërkonte që administrata të ndalonte përfshirjen ushtarake të SHBA-së në ose kundër Iranit pa një shpallje lufte ose autorizim specifik për përdorimin e forcës ushtarake.
Senatori Rand Paul, i cili më parë ka mbështetur nisma të ngjashme me demokratët, votoi “i pranishëm”, duke thënë se nuk dëshironte të rrezikonte bisedimet e paqes.
“Meqenëse armiqësitë duket se kanë përfunduar dhe presidenti më kërkoi të marr parasysh pozicionin e tij negociues, unë do ta bëj këtë”, tha Paul në një postim në platformën sociale amerikane X para votimit. “Vota ime ‘i pranishëm’ është një mënyrë për t’i dhënë presidentit më shumë hapësirë dhe mjet ndikimi për të negociuar një paqe të qëndrueshme”.
Trump e përshëndeti votimin në Truth Social, duke thënë se Senati “ndryshoi votën për Iranin nga 50-48 kundër, në 50-47 pro”.
“Rand Paul dhe Bill Cassidy ndryshuan. Faleminderit liderit John Thune, Lindsey Graham, Bernie Moreno dhe të gjithëve. Kjo votë i dërgon Iranit mesazh paralajmërues”, shkroi ai.
Votimi erdhi pasi republikanët në Senat dëgjuan Trumpin të mbronte politikën e tij ndaj Iranit më herët të mërkurën.
Senatori Bill Cassidy, i cili kishte ndihmuar që masa të kalonte nga komisioni në maj, më pas votoi kundër saj pas një informimi që e përshkroi si “të plotë” nga zëvendëspresidenti JD Vance dhe i dërguari special Steve Witkoff mbi gjendjen e konfliktit.
Dhoma e Përfaqësuesve këtë javë miratoi një masë të ngjashme që kritikonte luftën në Iran, e cila gjithashtu u miratua ngushtë në Senat.
– Votimi i dytë për kompetencat e luftës brenda dy ditësh
Votimi erdhi një ditë pas miratimit në Senat të një rezolute tjetër për kompetencat e luftës me 50-48, e cila i kërkon Trumpit të përfundojë armiqësitë kundër Iranit, përveç nëse Kongresi autorizon veprime të mëtejshme ushtarake.
Kjo masë jo detyruese, e emëruar si “H.Con.Res. 86”, kishte kaluar tashmë në Dhomën e Përfaqësuesve dhe përfaqësonte kundërshtimin më të fortë simbolik nga Kongresi ndaj luftës pas nëntë votimeve të mëparshme të dështuara në Senat.
Cassidy dhe Paul, së bashku me senatorët republikanë Susan Collins dhe Lisa Murkowski, iu bashkuan demokratëve në mbështetje të rezolutës së të martës. Senatori demokrat John Fetterman votoi kundër saj.
Votimet vijnë ndërsa SHBA-ja dhe Irani po zhvillojnë negociata teknike në kuadër të një armëpushimi 60-ditor pas një memorandumi mirëkuptimi të nënshkruar më 17 qershor midis Trumpit dhe presidentit iranian Masoud Pezeshkian.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën operacione ushtarake kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar sulme hakmarrëse iraniane ndaj objektivave amerikane në Lindjen e Mesme. Luftimet u ndalën nën një armëpushim të ndërmjetësuar nga Pakistani që hyri në fuqi më 8 prill.