Sekretarja e jashtme britanike: Bota po “ecën në gjumë” drejt një krize ushqimore për shkak të Ngushticës së Hormuzit

Aysu Biçer
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Sekretarja e jashtme britanike, Yvette Cooper, ka deklaruar se bota rrezikon të “ecë në gjumë drejt një krize globale ushqimore” dhe ekonomia botërore po “mbahet peng” sepse Irani ka “rrëmbyer një korridor ndërkombëtar detar”, transmeton Anadolu.
Duke folur në Konferencën për Partneritete Globale në Londër, Cooper tha se trafiku ditor i anijeve përmes kësaj rruge detare kyçe ka rënë nga 90 anije në ditë në vetëm 5 gjatë tre muajve të fundit, duke lënë 20.000 detarë dhe 800 anije “të bllokuara”.
Ajo paralajmëroi se bllokimi i naftës për ngrohje, gazit dhe plehrave kimike po shkatërron vendet e Jugut Global dhe po kërcënon kalendarin bujqësor.
Duke cituar të dhëna të Programit Botëror të Ushqimit, ajo tha se 45 milionë njerëz rrezikojnë urinë akute këtë vit.
“Bota rrezikon të ecë në gjumë drejt një krize globale ushqimore. Dhe nuk mund të rrezikojmë që dhjetëra miliona njerëz të mbeten pa ushqim, sepse Irani ka rrëmbyer një korridor ndërkombëtar detar”, tha ajo.
Për të zbutur ndikimet e menjëhershme ekonomike, ajo njoftoi se Investimet Ndërkombëtare Britanike (BII) do të ofrojë mbi 4.6 miliardë paund (5.3 miliardë dollarë) për investime klimatike në tregjet në zhvillim, për të mbështetur tranzicionin e gjelbër dhe sigurinë energjetike.
Cooper argumentoi se kalimi te energjia e rinovueshme është thelbësore, sepse ajo “nuk mund të bllokohet në Ngushticën e Hormuzit dhe nuk mund të rrëmbehet nga shtete armiqësore”.
Tensionet rajonale kanë mbetur të larta që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërsulme nga Teherani ndaj Izraelit dhe aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, si dhe ndërprerje në Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën marrëveshje afatgjatë. Presidenti amerikan, Donald Trump, më vonë e zgjati armëpushimin pa afat të caktuar, ndërsa ruajti bllokadën ndaj anijeve që udhëtojnë drejt ose nga portet iraniane përmes kësaj rruge detare strategjike.
Ngushtica e Hormuzit është një nga pikat kyçe energjetike të botës, që lidh Gjirin Persik me Gjirin e Omanit dhe tregjet ndërkombëtare. Ndërprerjet në këtë zonë kanë rritur shqetësimet për furnizimet globale me naftë, karburant dhe gaz që nga fillimi i luftës me Iranin.