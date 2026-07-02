Sekretarja britanike e Kulturës largohet nga platforma X, thotë se ajo “favorizon abuzimin”

Aysu Biçer
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Sekretarja britanike e Kulturës, Lisa Nandy, ka bërë të ditur se po largohet nga platforma amerikane e mediave sociale X, në pronësi të Elon Muskut, duke u shprehur se ajo “nuk është e shëndetshme për demokracinë tonë” dhe duke e akuzuar se promovon abuzimin dhe dezinformimin, transmeton Anadolu.
Nandy konfirmoi gjithashtu se Departamenti për Kulturën, Median dhe Sportin do të ndalojë përdorimin e platformës, duke u bërë departamenti i dytë i qeverisë britanike që tërheq praninë zyrtare pas Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm.
Ajo tha se kohët e fundit kishte bërë një pushim nga përdorimi i platformës X dhe e përshkroi ndikimin e largimit si pozitiv për mirëqenien e saj.
Duke përdorur llogarinë e saj në X për të njoftuar largimin e saj, ajo shkroi: “Kam vendosur të largohem nga kjo platformë dhe departamenti im do të bëjë të njëjtën gjë”.
“Një platformë e projektuar fillimisht për lirinë e fjalës dhe shprehjes tani favorizon abuzimin dhe dezinformimin në vend të debatit kuptimplotë. Nuk është e shëndetshme për demokracinë apo komunitetet tona dhe unë nuk dua ta mbështes”, shkroi ajo.
Nandy më parë ka shprehur shqetësime lidhur me sigurinë në internet, përfshirë mënyrën e trajtimit të përmbajtjeve të dëmshme dhe përhapjen e dezinformimit në platformë.
Vendimi i saj vjen pas një hapi të ngjashëm nga Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Mbretërisë së Bashkuar, e cila ndaloi publikimet në X muajin e kaluar. Prokurori i Përgjithshëm u tha deputetëve se platforma “vazhdimisht rrëshqet drejt racizmit dhe mizogjinisë”.
Kritikët në Britani, SHBA dhe vende të tjera e akuzojnë Muskun se ka hequr kontrollet e krijuara për të frenuar dezinformimin, diskriminimin dhe ngacmimet, si dhe se ka manipuluar platformën për të promovuar materiale ekstremiste.
Shumë media, persona të njohur dhe organizata janë larguar nga X, e njohur më parë si Twitter, duke e cilësuar atë si një platformë toksike.