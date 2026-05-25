Sekretari Rubio: SHBA-ja dhe Irani mund ta finalizojnë marrëveshjen "ndoshta sot"

Ahmad Adil
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha të hënën se mund të ketë lajme "ndoshta sot" në bisedimet midis Iranit dhe SHBA-së për t'i dhënë fund luftës, transmeton Anadolu.
"Puna është ende në vazhdim. Mendonim se mund të kishim disa lajme mbrëmë, ndoshta sot...", u tha Rubio gazetarëve në kryeqytetin indian, New Delhi, ndërsa fluturonte për në qytetin indian Agra për të vizituar monumentin Taj Mahal.
Ai tha se "ka një gjë mjaft të fortë në tryezë në lidhje me aftësinë e tyre për të hapur ngushticat, për t'i hapur ato, për të hyrë në një negociatë shumë reale, domethënëse dhe të kufizuar në kohë mbi çështjet bërthamore".
"Shpresojmë se mund ta arrijmë", tha kryediplomati amerikan.
Rubio, i cili po zhvillon një vizitë katër-ditore në Indi, tha se Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, "nuk do të bëjë një marrëveshje të keqe" dhe se SHBA-ja do t'i japë "diplomacisë çdo shans për të pasur sukses".
“Siç tha Presidenti (Trump), ai nuk është me nxitim; ai nuk do të bëjë një marrëveshje të keqe. Dua të them, Presidenti nuk do të bëjë një marrëveshje të keqe. Pra, le të shohim se çfarë ndodh. Do t'i japim diplomacisë çdo shans për të pasur sukses përpara se të shqyrtojmë alternativën”, tha ai.