Sekretari britanik i Mbrojtjes jep dorëheqje për shkak të mosmarrëveshjeve mbi planin e investimeve

Aysu Biçer
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
John Healey ka dhënë dorëheqje nga posti i sekretarit britanik të Mbrojtjes, duke theksuar se nuk mund të qëndronte më në detyrë pasi qeveria nuk arriti të sigurojë nivelin e shpenzimeve të mbrojtjes që ai besonte se ishin të nevojshme për t’u përballur me kërcënimet në rritje ndaj sigurisë, transmeton Anadolu.
Në një letër drejtuar kryeministrit britanik, Keir Starmer, të cilën Healey tha se “nuk kishte menduar kurrë se do ta shkruante”, anëtari në largim i kabinetit tha se plani i shumëpritur i investimeve për mbrojtjen nuk siguronte burimet e nevojshme për forcat e armatosura.
Dorëheqja vjen në një kohë kur plani i investimeve për mbrojtjen ende nuk është konkretizuar.
“Kjo periudhë për mbrojtjen kërkonte investime të mëtejshme përmes planit të investimeve për mbrojtjen. Puna e shkëlqyer dhe e gjerë ndërqeveritare që përfundoi në janar, e mbikëqyrur nga ju, unë dhe kancelarja e Thesarit, konfirmoi përmasat e sfidës dhe kërkesat në rritje për mbrojtjen”, theksoi Healey.
“Që atëherë, ju nuk keni qenë në gjendje dhe Thesari nuk ka qenë i gatshëm të angazhojë burimet që i nevojiten vendit për ta mbrojtur atë në këtë periudhë kërcënimesh në rritje”, shtoi ai.
Healey tha se mbështetja shtesë është shtyrë për më vonë, ndërkohë që presioni i operacioneve dhe nevoja për të përshpejtuar gatishmërinë luftarake janë më të mëdha gjatë dy viteve të para dhe shpenzimet arrijnë vetëm në 2,68 për qind të prodhimit bruto të brendshëm në vitin 2030 ndërsa ne do të arrijmë në 2,6 për qind vitin e ardhshëm me investimet që tashmë po bëjmë.
Sipas një raporti të Komisionit për Mbrojtjen të Dhomës së Komunave, të publikuar vitin e kaluar, Mbretëria e Bashkuar “nuk ka një plan për mbrojtjen e territorit kombëtar” dhe nuk po përgatitet mjaftueshëm përballë kërcënimeve globale në rritje.
Raporti thekson se megjithëse Mbretëria e Bashkuar mbetet një fuqi ushtarake kryesore në Evropë, aftësia e saj për të ruajtur këtë pozitë është “nën presion”.