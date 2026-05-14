Sekretari amerikan Rubio ngre pyetje rreth NATO-s gjatë luftës me Iranin

Berk Kutay Gökmen
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio ngriti pyetje lidhur me NATO-n gjatë luftës me Iranin, duke kritikuar Spanjën për mohimin e aksesit të avionëve amerikanë në bazat e saj gjatë luftës, transmeton Anadolu.
"Një nga arsyet pse e mbështeta NATO-n ishte sepse ajo na dha të drejta për vendosje bazash. Na lejoi të kishim baza në Evropë që mund t'i përdornim në një rast të papritur si diçka në Lindjen e Mesme", tha Rubio në intervistën për "Fox News", të transmetuar të mërkurën, por të regjistruar më parë këtë javë.
"Pra, kur keni partnerë të NATO-s që ju mohojnë përdorimin e këtyre bazave, kur arsyeja kryesore pse NATO është e mirë për Amerikën tani po na mohohet nga Spanja, si shembull, atëherë cili është qëllimi i Aleancës? Ajo fillon të bëhet një lloj gjëje e tipit 'ata janë aleatë kur duan të jenë'", shtoi ai.
Spanja u ka mohuar avionëve ushtarakë amerikanë aksesin në bazat e saj ajrore gjatë konfliktit të Iranit, duke shkaktuar kërcënime nga Washingtoni për një embargo tregtare, tërheqje trupash dhe madje pezullim nga NATO.
Duke sqaruar se ka vende në NATO që janë "shumë të dobishme" për SHBA-në, Rubio tha se "të tjera si Spanja kanë qenë të tmerrshme, thjesht të tmerrshme".
"Cili është qëllimi i të qenit në një aleancë, përfitimi i së cilës për ne është këto të drejta bazimi, nëse, në një kohë konflikti si ai që kemi pasur me Iranin, ata mund të na mohojnë përdorimin e këtyre bazave? Atëherë, pse jemi atje? Vetëm për t'i mbrojtur ata, por jo për të çuar përpara interesin tonë kombëtar? Kjo është një pyetje shumë legjitime që duhet ta adresojmë", tha Rubio.